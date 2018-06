Serie B | ultimo valzer per un posto in A | da domani play-off

Risultati playoff Serie C - il Catania si salva : il Cosenza all’ultimo respiro [FOTO] : 1/19 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento va sul 2-1. Super ultimo quarto e Venezia è ko : Con un ultimo quarto ai limiti della perfezione la Dolomiti Energia Trento si porta sul 2-1 nella Serie di semifinale contro la Reyer Venezia. Davanti al proprio pubblico la squadra di coach Buscaglia si impone 81-63 e giovedì avrà la possibilità di qualificarsi alla Finale Scudetto per la seconda volta consecutiva. Grande prestazione di Dominique Sutton, miglior marcatore della serata con 18 punti. In doppia cifra ci vanno anche Shields (16), ...

Serie A - Inter in Champions all'ultimo respiro : Roma, 21 mag. , askanews, Inter in Champions all'ultimo respiro. Quando probabilmente neanche Spalletti ci credeva piu', un rigore di Icardi , capocannoniere alla pari con Immobile, e un colpo di ...

Serie A - ultimo turno : Crotone retrocesso : 20.02 Il Napoli batte e condanna il Crotone. Festa salvezza per Udinese, Chievo, Cagliari e Spal.Europa League diretta per il Milan (6°), Atalanta ai preliminari. JUVENTUS-VERONA (sabato) 2-1 GENOA-TORINO 1-2 CAGLIARI-ATALANTA 1-0 CHIEVO-BENEVENTO 1-0 MILAN-FIORENTINA 5-1 NAPOLI-Crotone 2-1 SPAL-SAMPDORIA 3-1 UDINESE-BOLOGNA 1-0 LAZIO-INTER ore 20.30 SASSUOLO-ROMA ...

Serie A - ultimo turno : Genoa-Torino 1-2 : 16.56 Il Genoa saluta male il suo pubblico: colpo Toro al 'Ferraris' nell'ultima giornata di campionato (1-2). Primo tempo piatto ed a ritmi 'estivi', l'unico sussulto è il vantaggio granata (30'):Belotti riceve palla da Berenguer e mette al centro per il solissimo Iago Falque, che insacca comodamente. Ci prova Medeiros su punizione: non va. Raddoppio Toro al 58' con Baselli (assist Ansaldi),perso ancora dalla difesa di casa. Pandev riduce ...

Serie A - risultati 37° e penultimo turno : 17.00 Giornata caldissima:la Lazio pareggia a Crotone e spreca il 1°match point Champions.Salvezza:colpi pesanti di Udinese Chievo e Cagliari,la Spal va ko e trema BENEVENTO-GENOA (sabato) 1-0 INTER-SASSUOLO (sabato) 1-2 BOLOGNA-CHIEVO 1-2 CROTONE-LAZIO 2-2 FIORENTINA-CAGLIARI 0-1 H.VERONA-UDINESE 0-1 TORINO-SPAL 2-1 ATALANTA-MILAN ore 18 ROMA-JUVENTUS ore 20.45 ...

Serie A. Diabaté regala l'ultimo sorriso da A a Benevento. Genoa battuto 1-0 : Puggioni 'chiude' la porta con quattro grandi interventi. Il maliano, arrivato nel mercato di gennaio, segna il gol partita all'87'

Gigi Proietti - party in giallo per l'ultimo ciak della Serie 'Una pallottola nel cuore 3' : Gigi Proietti in compagnia delle figlie Carlotta e Susanna e il regista Luca Manfredi con la moglie Michela al party di stile in un noto hotel di via Nazionale per la fine delle riprese della serie ...

Basket Serie A - il penultimo turno della regular season : Si gioca in contemporanea alle 20.45. Cinque squadre in lotta per i playoff, mentre Capo d'Orlando e Pesaro si giocano a distanza la salvezza

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini all’ultimo respiro : Al festival delle occasioni mancate, garauno tra Rimini e Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate. Ma andiamo per ordine. Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive. Rimini ...

Prime foto del finale di Once Upon a Time : i Charming nell’ultimo episodio della Serie : Le Prime foto del finale di Once Upon a Time confermano il ritorno dei Charming. Sugli ultimi momenti di Biancaneve e David nella serie non c'erano dubbi visto che il ritorno dei due è stato largamente annunciato nelle scorse settimane ma, proprio in queste ore, EW, ha pubblicato le Prime foto dell'ultimo episodio di stagione e di serie alzando il velo sulla coppia reale e non solo. Dopo sette stagioni e 155 episodi, Once Upon a Times andrà ...