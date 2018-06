Sei uno scrittore per il web? Usa anche Flipboard per condividere i tuoi articoli! | Web

Sci di fondo - primo raduno stagionale per gli azzurri : Sei gli atleti convocati dal dt Marco Selle : Il fondo apre i battenti sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio fino all’11 giugno con sei uomini primo raduno stagionale al Passo dello Stelvio che apre i battenti per la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo maschile, impegnata da venerdì 1 giugno a lunedì 11 giugno per un raduno sulla neve (abbondante) del ghiacciaio che si trova fra Lombardia e Trentino. Il nuovo direttore tecnico Marco Selle ha convocato Federico Pellegrino, ...

Grande Fratello 2018 - Mariana Falace contro Luigi Favoloso : "Sei uno spione - un falso e ti piace accendere il fuoco" : La partenopea rivela la verità ad Aida e scoppia una lite furibonda con l'ex fidanzato di Nina Moric.

Nadia Rinaldi perde le staffe in diretta tv : 'Sei uno stronzetto' Video : Che Nadia Rinaldi avesse un carattere particolarmente frizzantino, lo si era gia' capito al reality show L'Isola dei Famosi. Nella giornata di ieri, durante la puntata di Domenica Live [Video], l'ex naufraga ha dato ulteriore prova della sua irascibilita' e, dopo essere stata più volte provocata dal farmacista Alberico lemme, lo ha attaccato in diretta tv. I toni, inoltre, non sono stati dei più pacati. La vicenda Da qualche anno, nel salotto ...

"Sei uno str..." : scintille a Domenica Live tra Rinaldi e Lemme : Ancora scintille a Domenica Live tra il farmacista Alberico Lemme e l'ex naufraga dell'isola dei Famosi, Nadia Rinaldi. Non è la prima volta che i due si beccano in tv, ma nel corso dell'ultima puntata sono volati insulti. La Rinaldi ha puntato il dito contro i metodi consigliati da Lemme per perdere pero. Poi la stessa ex naufraga ha parlato dell'intervento a cui si è sottoposta per perdere il grasso in eccesso. A questo punto è arrivato il ...

Amici 2018 - daytime 3 maggio. Irama si confronta con Warner (sua ex casa discografica) : «Mi risposero chi caz*o Sei? Non mi si inc*lava nessuno» : Irama - Amici 2018 In vista della quinta puntata del Serale di Amici 2018, continuano le prove per i ragazzi in gara. I ballerini Luca (Squadra Bianca) e Bryan (Squadra Blu) scoprono una proibitiva di pole dance, coreografata dal direttore artistico Luca Tommassini, che li vedrà l’uno contro l’altro. Assegnazione prova proibitiva di Pole Dance e a mettersi in gioco saranno Bryan e Luca, secondo voi chi avrà la meglio? #Amici17 ...

“Harry - Sei ancora in tempo”. La lettera che fa tremare Meghan a pochi giorni dal matrimonio col suo principe. A scriverla - uno che conosce molto bene la futura inquilina di Buckingham Palace. E che si toglie molti sassolini dalle scarpe : “Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre”. Una frase che ormai non appartiene nemmeno più al rito del matrimonio ma che di contro nel mondo del cinema anticipa puntualmente guai a bizzeffe, con qualche invitato pronto a farsi avanti per rovinare il giorno di festa. Un po’ quello che sta succedendo in queste ore, udite udite, alla povera Meghan Markle: il futuro sposo, sua altezza il principe Harry, si è infatti ...

Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo : Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo Il professore Marco Arcari spiega come trasformare in realtà la propria idea di business e superare le difficoltà che l’Italia pone a chi vuole innovare Continua a leggere

Mariana e Danilo - lite furibonda al Grande Fratello 15/ Video : “Sei uno squallore di uomo - malato mentale!” : Mariana e Danilo, lite furibonda al Grande Fratello 15: Video. “Sei uno squallore di uomo, malato mentale!”, attacca la modella napoletana. Il tecnico romano replica: “Sei falsa”(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

Grande Fratello - Mariana Falace infuriata con Danilo : 'Sei uno squallore d’uomo' Video : Un nuovo drammatico evento coinvolge due inquilini della nuova edizione del Grande Fratello, [Video] si tratta di Danilo Aquino e Mariana Falace, due concorrenti che hanno vissuto questa esperienza in modo un po' stravagante. Durante la prima puntata il romano aveva deciso di mandare via dalla casa proprio la modella di Castellamare di Stabia, ma dopo un giorno di convivenza tutto si è ribaltato. Tra i due è nata una forte intesa tanto che ...

