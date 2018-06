Scuola | proposta Intelligenza emotiva come nuova materia

Scuola/ Contratto Lega-M5s - 540 parole senza una proposta operativa : Lega ed M5s continuano ad limare la bozza del loro Contratto di governo. Ma la voce "SCUOLA" si rivela del tutto inadeguata e priva di proposte. LUISA RIBOLZI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Per M5s i giovani sono solo vasi da riempire con la cultura di Stato, di P. CastagnetoSCUOLA/ Elementari, medie e prof, tutte le lacune del programma di Salvini, di P. Castagneto

Vaccini obbligatori - Lega: "aboliamo decreto Lorenzin"/ La proposta di legge: "no discriminazioni a Scuola": La proposta di legge del leghista Arrigoni sui Vaccini punta ad evitare l'esclusione scolastica di molti bambini dai 0 ai 6 anni. La Lega vuole rivedere i punti del decreto Lorenzin

"Aboliamo i vaccini obbligatori per l'iscrizione a Scuola" proposta di legge della Lega: È a rischio il decreto Lorenzin con il quale si obbligano i bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia a vaccinarsi per avere accesso agli istituti scolastici.

M5s "psicologo in ogni classe contro il bullismo"/ Grillini lanciano proposta "cerniera tra Scuola e famiglie": M5s, proposta sul mondo scuola: "uno psicologo in ogni classe contro il bullismo e l'azzardopatia online. Una cerniera tra famiglia e scuola": le differenze tra Lega e M5s

"Via i nomi dei santi da Scuola". La proposta del sindaco francese: di rilancio economico e artistico che ancora oggi la rende una delle mete più visitate da turisti di tutto il mondo. La Francia non è nuova a estremismi di questo genere.

La proposta di AIDAA: i bulli a Scuola "mandiamoli a pulire i canili e i parchi": "I bulli, quelli di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni non sospendiamoli da scuola, ma raddoppiamo il loro impegno sia con la scuola che con dei lavori socialmente utili ma che facciano loro comprendere il significato di fare fatica – dice Lorenzo Croce presidente nazionale dell'associazione animalista AIDAA – mandiamoli per esempio a dare una mano a pulire i canili o i gattili comunali, o a pulire i parchi

Proposta la bocciatura per i bulli della Scuola di Lucca: La Polizia di stato ha effettuato delle perquisizioni nei confronti dei 6 studenti di un istituto tecnico superiore di Lucca, responsabili della condotta violenta e derisoria nei confronti del proprio docente d'italiano, tutti indagati. Sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il docente. Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato di furto del tablet contenente