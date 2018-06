SCUOLA Bussetti al Miur | il vantaggio di conoscere il motore e i suoi

Di Meglio : auguri Bussetti. Abrogazione buona SCUOLA primo impegno : Di Meglio: auspichiamo in tempi rapidi Abrogazione riforma buona scuola Roma -Di seguito le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. “Al neoministro Marco Bussetti rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Auspicando che, coerentemente con gli impegni assunti dalla coalizione che lo ha espresso, si provveda in tempi rapidi ad abrogare la riforma della buona scuola”. “La legge ...

Marco Bussetti - chi è il nuovo Ministro dell’Istruzione/ Dirigente SCUOLA - al Miur porterà il modello lombardo : Marco Bussetti, chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo". Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione e non vi sono stati dubbi dopo la prima stesura della squadra già 1-2 settimane fa prima della crisi istituzionale col premier Conte dimessosi due domeniche fa. Il Governo di Lega e Movimento 5 Stelle ha optato al Miur ...

