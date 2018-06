Scienza | addio a Jens Chrstian Skou | premio Nobel per la Chimica 1997

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) Il biochimico daneseper lanelper la scoperta del meccanismo della pompa sodio-potassio, è morto a Aarhus all’età di 99 anni. Dopo essersi laureato in medicina (1944) presso l’Università di Copenaghen e aver lavorato in alcune strutture ospedaliere,si è trasferito all’Università di Aarhus, dove ha conseguito il PhD nel 1954. Presso questa università si è svolta successivamente tutta la sua carriera: è stato professore dapprima presso il dipartimento di fisiologia (1963-77), poi presso quello di biofisica (1977-88), dove è stato nominato professore emerito nel 1988. Asi deve la scoperta del meccanismo con cui viene regolata la concentrazione degli ioni Na+ e K+ all’interno della cellula (pompa sodio-potassio) e, in particolare, della prima proteina di trasporto. In una serie di esperimenti sulle cellule ...