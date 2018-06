Savona | due migranti nascosti in rimorchio tir diretto a Ventimiglia

Una due giorni a Savona per ricordare Don Bof : Savona. Comincia oggi a Savona e proseguirà domani, un convegno per ricordare la figura del teologo e sacerdote savonese don Giampiero Bof. Si comincia nel pomeriggio alle 15 presso la sala Cappa in ...

'Di Maio mi disse : 'Dobbiamo uscire dall'euro''. In un video del 2016 Savona smentisce il leader 5 Stelle due volte : Così parlava il ministro dell'Economia indicato da Lega e 5 Stelle, in una conferenza tenuta a Cagliari

Affiancare Savona e dividere in due l'Economia. Un'ipotesi : Il sito ricorda come il ministero dell'Economia, così come siamo stati abituati a conoscerlo oggi, in realtà esiste solo da 20 anni, a seguito della riforma del 199 quando c'era 'il Tesoro, le ...

Ministero dell'Economia diviso in due : la mossa per non rinunciare a Savona : Il Ministero del Lavoro attualmente presieduto da Giuliano Poletti accorpato a quello dello Sviluppo economico di Carlo Calenda, nelle mani di Di Maio. E l'Economia di Padoan divisa in due: Tesoro e Finanza, con quest'ultima da assegnare a Paolo Savona . Sempre tre dicasteri risultano ma, ghigliottinando quello che Lega e M5S vorrebbero consegnare a ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa. Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomina al ...

Governo - Di Maio tra due fuochi : il nodo resta Savona : Scelto il premier, adesso manca soltanto la squadra dei ministri. Ma in attesa che la fatidica lista venga consegnata al Colle, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sembra al centro di due...

Tra Mattarella e Salvini si accende il duello su Paolo Savona : Giuseppe Conte avvia le sue consultazioni alla Camera, ma pare che non siano ancora finite quelle che di solito si tengono nelle stanze del Quirinale. Gli incontri del Presidente del Consiglio incaricato si snocciolano per tutto l’arco della giornata, e nella maggior parte dei casi non contengono novità di rilievo (la notizia è invece l'incontro, previsto domani, tra il professore e il governatore di Bankitalia, Ignazio ...

Atletica - Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona : a due centesimi dal record di Mennea : Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:17:00 GMT)

Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese : due feriti/ Ultime notizie : il convoglio ha urtato una gru? : Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti/ Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru? Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Savona - le immagini del bus in fiamme in galleria. Due giorni di inferno sull’A10 tra code e disagi : Sono stati circa 11 i chilometri di coda quelli registrati sabato sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia dove il tratto tra Savona e Spotorno, in direzione ponente, da venerdì è interessato da forti incolonnamenti dovuti ai lavori di ripristino dopo l’incendio che ha riguardato un pullman turistico all’interno della galleria Fornaci, al chilometro 50. Per permettere i lavori è stato deviato il traffico su una sola corsia, con conseguenti ...