Sardegna | peste suina | disponibili fondi regionali per integrare i danni 

Sardegna - peste suina : nuovo focolaio a Villagrade Strisaili : Dopo tre mesi di tregua un nuovo focolaio di peste suina africana e’ scoppiato in Sardegna in un allevamento regolare in territorio di Villagrande Strisaili, in localita’ Musuleu. La malattia era stata certificata ieri dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dopo i controlli di laboratorio effettuati su campioni prelevati, dai veterinari del Servizio sanita’ animale dell’Assl di Lanusei, su un capo morto due ...

Sardegna - peste suina : abbattuti 205 suini in Baronia : Individuati e abbattuti 205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a controlli sanitari e non registrati all’anagrafe animale. A Irgoli, nelle localita’ “Pauledda”, “Sos Fonnesos” e “Don Zizzu”, sono stati depopolati 179 capi, mentre a Loculi, in localita’ “Neulota”, sono stati abbattuti 7 suini. Gli animali erano di proprietà ignota. Lo fa sapere l’Unità’ di ...

Sardegna - peste suina : abbattuti 57 maiali non registrati : L’Unità di Progetto della Regione Sardegna per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, durante un’operazione di controllo del territorio, ha individuato e abbattuto 27 maiali nelle campagne di Desulo e 30 in quelle di Ovodda (Nuoro). I suini erano al pascolo brado illegale, non registrati nell’anagrafe animale, mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari e di proprietà ignota. L’intervento è stato ...