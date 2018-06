Salvini : «Per i clandestini è finita la pacchia. Ong? No a vice-scafisti nei porti» : «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare». Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Festa della Repubblica - Di Maio e Salvini : "Un buon modo per partire col nuovo Governo : Soddisfazione. Con questa parola si possono riassumere gli interventi di Luigi Di Maio (Movimento cinque stelle) e Matteo Salvini (Lega) al loro arrivo in via dei Fori Imperiali...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Salvini : ''Abbiamo dato speranza agli italiani - ora i fatti" : Alla Festa della Repubblica Salvini parla del governo Conte: 'Abbiamo dato speranza agli italiani. Tutto è bene quel che finisce bene''

Salvini - il bagno di folla ai Fori Imperiali si traforma in un bagno di sudore : Un bagno di folla che si è traformato in un bagno di sudore quello di Matteo Salvini mentre lasciava la parata del 2 giugno. Al termine della cerimonia con le massime autorità dello Stato, il neo ...