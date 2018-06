: Condivide con il suo leader Matteo Salvini una serie di battaglie: castrazione chimica, rimpatri subito 'per i clan… - repubblica : Condivide con il suo leader Matteo Salvini una serie di battaglie: castrazione chimica, rimpatri subito 'per i clan… - ciavattini1 : RT @ilmessaggeroit: Salvini: «Per i clandestini è finita la pacchia. C'è poco da applaudire la bandiera Ue» - luanavirgili : RT @ilmessaggeroit: Salvini: «Per i clandestini è finita la pacchia. C'è poco da applaudire la bandiera Ue» -

"Faremo in modo che per gli immigratisi spendano meno soldi e si perda meno tempo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, durante una iniziativa elettorale a Vicenza. "I regolari non hanno nulla da temere; per gli immigratiè finita la pacchia, preparatevi a fare le. In maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare", ha aggiuntoche domani andrà in Sicilia. Sulle Ong: "Gli Stati devono tornare a fare gli Stati, nessun vice-scafista deve attraccare nei porti italiani".(Di sabato 2 giugno 2018)