Salvini chiama Berlusconi | FI dia una mano al governo

Per Salvini al Viminale il primo banco di prova si chiama immigrazione : Roma - Germania e Austria hanno intensificato i controlli sul Brennero per contrastare l'immigrazione illegale sulle frontiere da parte della polizia tedesca e austriaca. "La decisione - ha spiegato all'Ansa il capo della polizia federale di Monaco Thomas Borowik è stata diramata due giorni fa ed è il risultato di una decisione scaturita da settimane di colloqui fra gli addetti alla sicurezza tedeschi e austriaci". Un modo per mettere alla prova ...

BERLUSCONI PREOCCUPATO - Salvini LO CHIAMA/ Centrodestra unito? Forza Italia teme “fuga” Lega verso M5s : BERLUSCONI PREOCCUPATO, SALVINI vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:30:00 GMT)

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...

Governo : Salvini cancella tour in Lombardia - richiamato a Roma : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega. L'articolo Governo: Salvini cancella tour in Lombardia, richiamato a Roma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Renzi : Spread si può chiamare SalviniTax : 10.15 "La Lega aveva promesso la Flat-Tax e invece ci ha portato la crisi finanziaria:lo Spread possiamo chiamarlo SalviniTax.Sono degli irresponsabili che per uscire dall'Euro mettono a rischio i risparmi degli italiani". Così Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. Il governo non è nato perché Di Maio e Salvini hanno cercato un"alibi"per evitare di dover mantenere promesse irrealizzabili, ha detto. "Non credo che M5S e Lega vinceranno le ...

Meloni - affondo su Salvini : "Non escludo in futuro di chiamarlo 'traditore'" : Doppio affondo da parte di Giorgia Meloni all'alleato Matteo Salvini. Dopo aver chiuso alla possibilità di vedere Fratelli d'Italia nella maggioranza di governo giallo-verde, ora si spinge più in là arrivando a "non escludere" di poter considerare il leader del Caroccio un "traditore".Ecco. Traditore. Parola che ricorre da qualche giorno (ieri Berlusconi ha risposto "no" a chi gli chiedeva se Salvini andava considerato tale") e che oggi ha fatto ...

Ultima chiamata. Berlusconi a Salvini : fermati : Comunque vada a finire la trattativa sul governo tra M5s e Lega o il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il centrodestra sembra ormai destinato a finire in frantumi. Difficile, forse pressoché impossibile, che una coalizione già di per sé fragile possa infatti reggere a scosse telluriche tanto violente. Soprattutto quando il rapporto umano e personale tra i due leader è sempre stato precario e di reciproca diffidenza.Così, ...

Berlusconi vede il fallimento di Salvini e Di Maio : “saremo chiamati a nuove elezioni” : “Credo che questo governo si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il 'Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio vede Salvini nella notte : “Rifiniti gli ultimi dettagli. Lunedì aspettiamo chiamata del Colle” : “Lavoro concluso? Dobbiamo rifinire gli ultimi dettagli, diamo il massimo fino all’ultimo. Ho incontrato Salvini, è stato un incontro che è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo Governo. Domani? Domani si va al Colle, spero, ci deve convocare il Presidente”. Così Luigi Di Maio al termine del secondo incontro della giornata con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio vede Salvini nella notte: “Rifiniti gli ...