Sabato 2 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Sabato 2 giugno 2018 : Cavalli di battaglia in replica su Rai1 : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Cavalli di battaglia – replica In replica, la prima puntata dello spettacolo andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti il quale sarà accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama ...

Il film consigliato di oggi - Sabato 2 giugno : Una famiglia all’improvviso : Buongiorno e buon sabato a tutti! Cosa vedere in tv questo 2 giugno? Se siete amanti di pellicole drammatiche e “complicate” storie familiari, allora il film consigliato per la vostra prima serata è Una famiglia all’improvviso. Giovane uomo d’affari si reca al funerale del padre, per poi scoprire di avere una sorellastra ed un nipote ai quali il defunto genitore ha lasciato un’ingente somma di denaro. film ...

Roland Garros 2018 - il programma di Sabato 2 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Day 7 al Roland Garros, per l’Italia emozioni assicurate: Fabio Fognini sfida il britannico Kyle Edmund nel terzo turno, mentre nel torneo di doppio Daniele Bracciali ed Andreas Seppi se la vedranno con la coppia numero 3 del seeding formata dal finlandese Henri Kontinen e dall’australiano John Peers. Di seguito il programma completo di domani, sabato 2 giugno. Campo Philippe-Chatrier dalle ore 11.00 Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs ...

Alba Music Festival : la Festa della Repubblica di Italy & Usa sulle note del Bolero - Sabato 2 giugno : ... in occasione del 50° anniversario dell'uscita de Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio , era il 1° giugno del 1968, , alle ore 11 la Chiesa di San Giuseppe ospiterà la prima esecuzione al mondo di "...

MotoGP - Qualifiche GP Italia 2018 (Sabato 2 giugno) : programma - orari e tv : Sabato 2 giugno le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Motomondiale, andranno in scena sul tracciato toscano e le attese per i colori Italiani sono molte. Nella classe regina, Andrea Dovizioso, reduce dai due brutti stop di Jerez e Le Mans, vorrà riscattarsi su una pista molto ben conosciuta dalla Ducati. Il forlivese, vincitore l’anno scorso, vorrà rispondere, infatti, all’avanzata dell’asso spagnolo Marc ...

Meeting del Mare a Camerota : Sabato 2 giugno si balla con Cosmo : ... anticipato dalle esibizioni di giovani musicisti e band emergenti provenienti da tutta Italia e da spettacoli di danza, azioni teatrali e performance artistiche. In programma anche mostre, ...

Sabato Shopping : i consigli del 2 giugno : Tra poco arriverà l’estate e la bella stagione porta con sé la voglia di rinnovare il nostro guardaroba con qualcosa di fresco e nuovo. Per questo altissimo scopo serve necessariamente una dose extra di Shopping e il weekend va sfruttato al meglio per dedicarsi agli acquisti. Per aiutarvi a scegliere abbiamo creato la nostra rubrica studiata appositamente per chi non vuole farsi scappare i must del momento e vuole essere sempre ...

Le previsioni del tempo per domani - Sabato 2 giugno : Dove pioverà e dove no, e “buona festa della Repubblica” The post Le previsioni del tempo per domani, sabato 2 giugno appeared first on Il Post.

Al Teatro Villa Pamphilj - Sabato 2 giugno torna in scena un nuovo appuntamento della rassegna Science Fiction : Science Fiction " La Scienza a Teatro , è un progetto che nasce dalla collaborazione tra scienziati, attori, professori e operatori culturali per sdoganare la scienza dall'idea di essere argomento ...

Varazze - Sabato 2 Giugno : Danila Satragno in concerto in Piazza Bovani : Sabato 2 Giugno alle ore 18:30 in Piazza Bovani arriva a Varazze Danila Satragno, una cantante jazz italiana, musicista raffinata e ricercata vocal coach. Nella sua biografia si legge che ha ...

MUSEO STORIA NATURALE - Sabato 2 giugno dalle 9 - 30 iniziativa per bambini e ragazzi a Marrara - in piazza Boari : 'Giocaclima': il gioco dell'oca del cambiamento climatico 30-05-2018 / Giorno per giorno Un gioco dell'oca tutto particolare per scoprire i problemi legati al cambiamento climatico. L'appuntamento per ...

Dance for fun - Sabato 2 giugno una serata dedicata a Celestina : ... " La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per crescere e superare i propri limiti personali rendono la danza uno sport unico e da cui si viene immediatamente rapiti ", conclude ...