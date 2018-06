Russia 2018 | le amichevoli L' Inghilterra batte la Nigeria con Kane

Ginnastica - Europei 2018 : ITALIA CELESTIALE! Volo d'argento delle Farfalle - che graffio da tigri! Vince la solita Russia : Per la cronaca: quarto posto dell'Ucraina , 39.750, , quinta piazza della Spagna padrona di casa , 37.050, , poi BieloRussia , 36.150, e Azerbaijan , 35.700, . , foto Pier Colombo,

Russia 2018 - i convocati dell'Uruguay di Tabarez : tanti 'italiani' insieme a Cavani e Suarez : Oscar Tabarez ha comunicato la lista dei convocati dell'Uruguay per il Mondiale in Russia. Poche le sorprese nelle scelte del ct che non ha voluto stravolgere più di tanto il gruppo portato quattro ...

Ginnastica - Europei 2018 : ITALIA CELESTIALE! Volo d’argento delle Farfalle - che graffio da tigri! Vince la solita Russia : La festa può partire, l’ITALIA ha illuninato la scena, ha incantato per l’ennesima volta e ha risposto presente agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle non hanno deluso le aspettative e hanno conquistato un’eccezionale medaglia d’argento nel concorso generale confermandosi ai vertici della disciplina a livello internazionale e tenendo alta la nostra bandiera dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA D’ARGENTO! Farfalle battute dalla solita Russia : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). Oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’ITALIA è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Mondiali 2018 Russia - spoiler del Belgio sui 23 convocati : tutta colpa dei materassi personalizzati : Sels, Kabasele, Dendoncker, ma anche Januzaj vecchia conoscenza del Manchester United e Jordan Lukaku della Lazio: cosa hanno in comune questi cinque giocatoti? Non andranno in Russia con il Belgio, ...

Mondiali Russia 2018 - Nike presenta la collezione 'Football' : ... il calcio rappresenta l'opportunità di mixare i ricordi di gioventù, come ascoltare musica hip-hop andando alle partite di calcio al liceo, con l'interesse da adulto di coniugare lifestyle e sport ...

Mondiali 2018 Russia - i 10 giovani talenti da seguire : Il 14 giugno prenderà il via la Coppa del Mondo e, oltre ai campioni già affermati, ci sono tanti calciatori in rampa di lancio che potrebbero compiere il salto di qualità in Russia. Ecco chi sono 10 più interessanti da osservare vicino al ...

Mondiali 2018 Russia - giocatore di Cherchesov accusato di doping : Gli errori più grossi vengono commessi prima dei grandi eventi, mentre alla Coppa del Mondo ci saranno solo esperti stranieri per l'antidoping che, quindi, garantiranno l'assoluta imparzialità ...

Mondiali 2018 Russia - Tunisia-Turchia : Tosun minaccia un tifoso e viene espulso : La Nazionale del Ct Lucescu assisterà comunque alla Coppa del Mondo, come l'Italia, solo da aspettatrice, mentre i tunisini saranno impegnati nel girone con Belgio, Inghilterra e Panama. Il debutto ...

Volley - Nations League 2018 : quarta giornata - risultati e classifica. Polonia travolge Francia - Russia e Brasile facili - sudata USA : Si è conclusa la quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia si è purtroppo dovuto arrendere al Canada ma è in piena corsa per accedere alla Final Six, la Polonia ha surclassato la Francia e si è portata in testa alla classifica generale. Di seguito tutti i risultati e la ...

Russia2018 - la Cina scende in campo coi suoi sponsor. Nei suoi piani la Coppa 2050 - ma anche con Lippi non segna : Mengniu, Vivo e Wanda. Sono alcuni degli sponsor esotici che affiancheranno Coca Cola, Visa e Adidas ai mondiali di Russia 2018, a rimarcare che, seppur fuori dal campo, la Cina c’è. Mentre – malgrado la presenza di un ct quale Marcello Lippi – la nazionale cinese di calcio non è tra le 32 squadre qualificate, le ambizioni calcistiche di Pechino sono cosa ben nota da quando, alla fine del 2014, il presidente Xi Jinping ha annunciato ...

