Rugby | parte bene il tour estivo della Nazionale Italiana | gli azzurri stendono 52-19 il

sportfair

: @chiccolina69 Fede a parte che mica mi puoi rubare il cappello cosi???????? e comunque quello lo hai preso a una partita di rugby.... - illusaurioso36 : @chiccolina69 Fede a parte che mica mi puoi rubare il cappello cosi???????? e comunque quello lo hai preso a una partita di rugby.... - ikramofficial : RT @ItaliaRL: Lirfl (rugby a 13), parte il campionato. Sagrafena: «Lo spirito dei Gladiators? Pensare a vincere».???? #lirfl #Gladiators #rug… - ItaliaRL : Lirfl (rugby a 13), parte il campionato. Sagrafena: «Lo spirito dei Gladiators? Pensare a vincere».???? #lirfl… -

(Di sabato 2 giugno 2018) L’Italia supera in scioltezza lo Yamaha Jubilo, ClubTop League giapponese che si arrende con il punteggio di 52-19 Nella prima uscita delglidi Conor O’Shea, in veste di Selezione “Italia XV”, supera il ClubTop League giapponese Yamaha Jubilo per 19-52 all’U Stadium di Nagano. Otto mete messe a segno da Ghiraldini e compagni, con lo staff tecnico che ha sfruttato la prima uscita in terra nipponica, in vista del doppio test-match del 9 e 16 giugno contro il Giappone, per testare tutti la rosa di atleti disponibili. Primo tempo equilibrato, con la squadra di casa che spinge da subito fortissimo sull’acceleratore per mettere in difficoltà glie, dopo appena due minuti, conduce per 7-0: la reazioneè immediata e un Minozzi particolarmente ispirato – sarà lui l’MVP di giornata – prima pone le basi per la meta di Violi ...