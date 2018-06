Rugby | l' Amatori Rugby Alghero riparte da Bortolussi e Paoletti

Rugby - importante vittoria in trasferta per l'Amatori : Per la cronaca nel secondo tempo sono state siglate solo mete. Già al primo minuto Tevdoradze se ne va in meta e Anversa ha trasformato per il 5-10. Gli algheresi però vengono raggiunti grazie ai 5 ...

Rugby - l'Amatori si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione : Per la cronaca, la giornata prevede che la capolista Cus Milano ospiti il fanalino di coda Bergamo, mentre il Biella giocherà in casa con l'Amatori&Union Rugby Milano.

Rugby - Serie B : Edilnol Brc ultima gara in casa con Amatori e Union Milano : ultima gara della stagione sul campo di via Salvo D'acquisto per Edilnol Brc che domenica saluterà il pubblico amico, da sempre prezioso sostegno del XV gialloverde. Ospite del 21° turno sarà l'...

Rebecca Braglia è morta : addio alla rugbista 18enne - in coma dopo placcaggio/ Cordoglio di Amatori Parma Rugby : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:21:00 GMT)

