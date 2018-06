Ruba incasso trattoria e lo ingoia

Ruba l’incasso in una trattoria - ma viene fermato : lo ingoia per non essere arrestato : Una storia alla Lupin III, con un finale grottesco quella avvenuta a Trespiano (Firenze). Un uomo beve un caffè, paga regolarmente ma fugge con l’incasso di una trattoria. Bloccato dai carabinieri cerca di ingoiare la refurtiva per non essere arrestato E’ successo lungo la via Bolognese ieri. L’uomo, un marocchino di 33 anni, aveva approfittato del momento in cui il titolare stava pulendo il locale per portare via i soldi dalla ...