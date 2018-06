Rossi | pole a 39 anni | è il ' meno giovane' di sempre

MotoGP - tutti i record di Valentino Rossi : il più vecchio di sempre in pole position! Quanti primati al Mugello - 22 anni di dominio : Valentino Rossi ha riscritto la storia del motociclismo per l’ennesima volta in una carriera davvero strepitosa e già da tempo consegnata alla leggenda. Il Dottore ha conquistato la pole position al Mugello, ha confezionato un giro da record nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e domani scatterà davanti a tutti: il centauro di Tavullia ha mandato in visibilio il suo pubblico, la fiumana gialla è esplosa per il fenomeno che ci ha ...

MotoGP Mugello Rossi : "Che sorpresa la pole; GP duro - ma ora me la godo" : Il padrone di casa ha allestito la festa del sabato: Rossi centra la pole al Mugello, accende di passione il suo pubblico, riassapora una partenza al palo che non conquistava dal GP del Giappone del ...

MotoGP - Mugello 2018. Rossi devastante al Mugello : 1 : 46.208 - rivivi la sua pole record. VIDEO : Semplicemente favoloso. Valentino Rossi è tornato, e con un giro velocissimo in 1:46.208 ha conquistato la pole position per il GP d'Italia al Mugello . Che sul weekend di Valentino ci ...

MotoGp – Valentino Rossi in pole al Mugello - tutta l’euforia del Dottore : “non c’è bisogno di aggiungere tanto” : Le sensazioni di Valentino Rossi dopo la pole position conquistata oggi al Mugello. Grande festa al Gp d’Italia per il risultato del Dottore Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una ...

Rossi in pole al Mugello : Benny Casadei Lucchi nostro inviato al Mugello C'è un quarantenne in pole position sulla pista del Mugello, un quarantenne che le pole non le ama neppure tanto quanto le vittorie, per lui è infatti '...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : IMPRESA VALENTINO Rossi! Pole position immensa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Moto : Rossi poleman "una sorpresa" : ANSA, - ROMA, 2 GIU - "Sono contentissimo, è una sorpresa". Il primo a non crederci è proprio Valentino Rossi, poleman domani in MotoGp al Mugello , e con tanto di record di pista, . "Nell'ultima ...

Gp Italia : pole di Rossi al Mugello : ANSA, - ROMA, 2 GIU - pole di Valentino Rossi nel Gp d'talia di motociclismo al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore, per commemorare il 2 giugno, ha ...

Gp Italia - Rossi : 'Questa pole è una sorpresa' : Roma, 2 giu. , askanews, 'Sono contentissimo, questa pole è una sorpresa. Dal secondo giro oggi mi è venuto tutto bene. E' stata una grande emozione chiudere davanti a tutti, mi sono goduto tutto il ...

Gp d'Italia - Rossi in pole : Valentino Rossi in pole position al Gran Premio d'Italia. Sul circuito del Mugello, con la sua Yamaha, Rossi partirà in prima fila, accanto a Lorenzo e Vinales .

Valentino Rossi in pole position al Mugello : Valentino Rossi in pole position nel Gran Premio d'Italia . Il pilota della Yamaha ha fatto segnare il nuovo record della pista sul circuito del Mugello con il tempo di 1'46'208. Per il 'Dottore' si ...

Moto - al Mugello pole e record per Rossi : 15.30 pole di Valentino Rossi nel Gp d'Italia al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore per celebrare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46"208, nuovo record della pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo a 0"035 e l'altra Yamaha di Vinales a 0"096. Iannone,che aveva brillato nelle prove e nelle qualifiche con la Suzuki,è solo quarto, poi Petrucci con la Yamaha Pramac e il leader ...

Mugello - Valentino Rossi in pole position : Splendida pole per Valentino Rossi al Mugello che con un gran giro ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46'208, nuovo record della pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo , DucatI, , staccato di ...

MotoGp Italia - griglia di partenza : Rossi in pole - Lorenzo 2° : SCARPERIA - Pazzesco Rossi e pazzesche queste qualifiche. Per il Dottore pole e record della pista con 1:46.208, sgretolando il precedente record. Ma a volare sono stati tutti i big, che hanno ...