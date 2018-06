Roma | trovato 90enne scomparso in un bosco

meteoweb.eu

: #UltimOra #Roma Trovato l'accordo con #Kluivert Ora i giallorossi devono trattare con l'#Ajax #SkyCalciomercato - SkySport : #UltimOra #Roma Trovato l'accordo con #Kluivert Ora i giallorossi devono trattare con l'#Ajax #SkyCalciomercato - romanewseu : #Napoli #DeLaurentiis: 'Abbiamo chiuso per #Verdi, accordo trovato' #ASRoma #Calciomercato - AndreD81 : Non posso credere che ancora a questo giro @moggifake non abbia trovato una poltrona... Mi aspetta che si candidi c… -

(Di sabato 2 giugno 2018) E’ stato riin un dirupo l’anziano di 90 anni disperso ieri in una Civitella San Paolo, in provincia didove era andato a raccogliere funghi. A rintracciarlo il maresciallo vicecomandante della stazione carabinieri di Fianono, libero dal servizio, che lo ha soccorso. L’anziano era in una zona impervia del, alla base di una scarpata alta circa 30 metri, dove era scivolato e non riusciva a risalire. Dopo la notte era disidratato, privo di forze e con numerose escoriazioni sul corpo. Allertati i vigili del fuoco che lo hanno recuperato nella scarpata. L’uomo è stato trasportato dal 118 in ambulanza in ospedale e non e’ in pericolo di vita. L'articoloin unMeteo Web.