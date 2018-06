Roma | le speranze di Virginia Raggi con Di Maio e Toninelli al governo | il nodo dei fondi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Chi lavora a stretto contatto conracconta che mercoledì sera, alla lettura del messaggino whatsapp contenente lo shot della lista ufficiale dei ministri in pectore, le si siano illuminati gli occhi. “ai Trasporti. Non me l’aspettavo. Adesso sì che possiamo far ripartire”, avrebbe esclamato la sindaca. Tralasciando le ricostruzioni più o menonzate, quel che è certo è che l’accoppiata fra l’ex assicuratore di Soresina alle Infrastrutture e Luigi Diallo Sviluppo Economico potrà permettere all’inquilina del Campidoglio di tirare fuori dal cassetto, nelle prossime ore, il più ambizioso dei dossier: quello virtualmente intitolato “Città Stato”, una sorta dichiarazione d’indipendenza dalla burocrazia nazionale. “Virtualmente”, perché per trasformare la Città Eterna in qualcosa di simile ad una Washington italiana (o Parigi, per restare in Europa) ...