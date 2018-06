Roma | il back sponsor Hyundai si avvicina | in arrivo 3 | 5 milioni a stagione

La terra di Dio - galeotto fu Brokeback Mountain. Ma film che è rivoluzione intima Roma ntica e ipnotica che lascia il segno : galeotto fu Brokeback Mountain. Sul tema coppia gay immersi nella wilderness difficile distogliere lo sguardo dal film di Ang Lee. Ci prova con notevole afflato poetico, e con uno sguardo più autentico ed esplicito possibile, Francis Lee con il suo La terra di Dio (God’s own country), in uscita nelle sale italiane il 24 maggio 2018. Direttamente dalla sezione Panorama di Berlino 2017 il film di Lee è un affresco bucolico sulla nascita di un ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal - manna caduta dal cielo. Elina Svitolina - back to back da sogno : Gli Internazionali d’Italia conclusi oggi al Foro Italico hanno visto l’ottavo sigillo dell’iberico Rafael Nadal , al termine di una partita che ha racchiuso tre sfide in una, ed il back to back dell’ucraina Elina Svitolina , che centra nuovamente il successo nel remake dell’atto conclusivo della scorsa edizione. Ad una settimana dal Roland Garros, proprio al termine del torneo che delinea il ranking utile a ...

ContRomano - il backstage del nuovo film di Antonio Albanese : Nel suo primo film da interprete e regista da oltre 15 anni, Contromano, Antonio Albanese sforna un nuovo, stralunato, personaggio che, con precisione chirurgica e divertimento assicurato, ci riesce a raccontare (tutti), tra nevrosi, valori, tic, contemporaneità, poesia e paure come solo l’autore de L’uomo d’acqua dolce e Il nostro matrimonio è in crisi sa fare. Lui si chiama Mario Cavallaro: tipo per bene, ancorato alle buone ...