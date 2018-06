Roland Garros | Fognini | ' Felicissimo | ora penso a recuperare'

Roland Garros 2018 : Daniele Bracciali e Andreas Seppi eliminati in doppio al terzo turno. Kontinen e Peers vincono in due set : La coppia azzurra è stata battuta, ma con l'onore delle armi, dal finlandese Henri Kontinen e l'australiano John Peers , duo numero 20 del mondo ma soprattutto numero 3 del seeding. A dispetto della ...

Roland Garros - Fabio Fognini infortunato batte Edmund e raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale : Continua il trend positivo degli azzurri sulla terra rossa di Parigi. Fabio Fognini raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso su campi in terra rossa. Il 31enne di Arma di Taggia, all’undicesima partecipazione a Parigi – vanta i quarti del 2011, quando per un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro NovaK Djokovic – ha superato in cinque set il britannico Kyle ...

Roland Garros 2018 : Daniele Bracciali e Andreas Seppi eliminati in doppio al terzo turno. Kontinen e Peers vincono in due set : È terminata al terzo turno la corsa di Daniele Bracciali e Andreas Seppi nel tabellone di doppio del Roland Garros. La coppia azzurra è stata battuta, ma con l’onore delle armi, dal finlandese Henri Kontinen e l’australiano John Peers, duo numero 20 del mondo ma soprattutto numero 3 del seeding. A dispetto della maggior caratura dei due avversari, però, i due italiani hanno lottato, hanno avuto le loro chance ma non sono stati in ...

Roland Garros 2018 - Fabio Fognini irrompe agli ottavi di finale! Battuto Edmund dopo una dura maratona : dopo quarantadue anni l’Italia porta due giocatori agli ottavi di finale del Roland Garros. A Marco Cecchinato si aggiunge Fabio Fognini, che supera in cinque set il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16, con il punteggio di 6-3 4-6 3-6 6-4 6-4 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Una vittoria importante per il ligure, che non ha espresso il meglio del suo tennis, ma portando a casa un match che ad un certo punto si era ...

Roland Garros – Fognini da batticuore! L’azzurro supera Edmund in un pazzesco 5° set : Fabio Fognini lotta e batte Edmund dopo una battaglia di 3 ore e 36 minuti: il tennista azzurro si impone al termine del 5° set Dopo l’exploit di Marco Cecchinato, l’Italia può godersi un altro tennista azzurro agli ottavi di finale del Roland Garros! Fabio Fognini è uscito vincitore da una vera e propria battaglia che lo ha visto superare Kyle Edmund dopo 3 ore e 36 minuti, dopo 5 set (6-3 / 4-6 / 3-6/ 6-4 / 6-4). Fognini, numero 1 azzurro e ...

Tennis - Roland Garros : Sharapova e Muguruza agli ottavi : Maria Sharapova e Garbine Muguruza sono le prime big di giornata a irrompere agli ottavi di finale del Roland Garros: la siberiana, due volte campionessa a Parigi nel 2012 e 2014, ha lasciato appena 3 ...

Roland Garros – Il riscatto di Mihaela Buzarnescu : due operazioni - nessuno sponsor e la scalata verso la top 30 WTA : La grande rivincita di Miahela Buzarnescu: dopo due operazioni e l’aver perso tutti gli sponsor, la tennista romena è tornata numero 33 al mondo ed è agli ottavi del Roland Garros La grande sorpresa dei match del Roland Garros nella giornata di ieri è stata sicuramente la vittoria di Miahela Buzarnescu ai danni di Elina Svitolina. La tennista ucraina, fresca campionessa degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, ...

Roland Garros – Maria Sharapova da sogno! A Pliskova restano solo le briciole : Masha vola agli ottavi : Maria Sharapova annienta Karolina Pliskova in due set: la tennista russa accede agli ottavi con il punteggio di 6-2 / 6-1 Dopo oltre un anno alla ricerca della forma migliore, di fiducia e continuità di risultati, Maria Sharapova dovrebbe essere tornata ai suoi livelli. Il condizionale è d’obbligo di questi tempi, specie con l’incertezza che rende più accattivante e impronosticabile il tennis femminile dell’ultimo periodo, ma alcuni sprazzi di ...

Roland Garros - la Giorgi viene eliminata : PARIGI - Nulla da fare per Camilla Giorgi . La giovane tennista azzurra, numero 57 Wta, è stata sconfitta dalla statunitense Sloane Stephens , numero 10 del ranking, con il punteggio di 6-4 1-6 6-8. ...