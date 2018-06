Roland Garros – Fognini da batticuore! L’azzurro supera Edmund in un pazzesco 5° set

Roland Garros - Il riscatto di Mihaela Buzarnescu : due operazioni - nessuno sponsor e la scalata verso la top 30 WTA : In effetti, oltre al fatto di essere la 'seconda' di Fed Cup dietro la famosa numero 1 al mondo, ed essere attualmente numero 33 del ranking, di Mihaela Buzarnescu si sa davvero poco. Il motivo? La ...

Tennis - Roland Garros : Sharapova e Muguruza agli ottavi : Maria Sharapova e Garbine Muguruza sono le prime big di giornata a irrompere agli ottavi di finale del Roland Garros: la siberiana, due volte campionessa a Parigi nel 2012 e 2014, ha lasciato appena 3 ...

Roland Garros – Il riscatto di Mihaela Buzarnescu : due operazioni - nessuno sponsor e la scalata verso la top 30 WTA : La grande rivincita di Miahela Buzarnescu: dopo due operazioni e l’aver perso tutti gli sponsor, la tennista romena è tornata numero 33 al mondo ed è agli ottavi del Roland Garros La grande sorpresa dei match del Roland Garros nella giornata di ieri è stata sicuramente la vittoria di Miahela Buzarnescu ai danni di Elina Svitolina. La tennista ucraina, fresca campionessa degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, ...

Tennis - Roland Garros : Fognini batte l'infortunio ed Edmund : Vinto il primo set con bella padronanza, Fognini è precipitano sull'1-5 nel secondo, poi ha rimontato ma Edmund ha chiuso 6-4. Nel terzo set, molto equlibrato, Fognini ha avuto la possibilità , non ...

Roland Garros – Maria Sharapova da sogno! A Pliskova restano solo le briciole : Masha vola agli ottavi : Maria Sharapova annienta Karolina Pliskova in due set: la tennista russa accede agli ottavi con il punteggio di 6-2 / 6-1 Dopo oltre un anno alla ricerca della forma migliore, di fiducia e continuità di risultati, Maria Sharapova dovrebbe essere tornata ai suoi livelli. Il condizionale è d’obbligo di questi tempi, specie con l’incertezza che rende più accattivante e impronosticabile il tennis femminile dell’ultimo periodo, ma alcuni sprazzi di ...

Roland Garros : eliminata la Giorgi : PARIGI - Nulla da fare per Camilla Giorgi . La giovane tennista azzurra, numero 57 Wta, è stata sconfitta dalla statunitense Sloane Stephens , numero 10 del ranking, con il punteggio di 6-4 1-6 6-8. ...

Roland Garros 2018 : Camila Giorgi sfiora la vittoria - poi cede 8-6 al terzo set contro Sloane Stephens : Finisce con tantissimi rimpianti al terzo turno il Roland Garros di Camila Giorgi. La marchigiana viene sconfitta in tre set 4-6 6-1 8-6 dopo quasi due ore e mezza di gioco dall’americana Sloane Stephens, numero 10 del mondo e vincitrice degli ultimi US Open. Purtroppo l’azzurra si è trovata due volte a servire per il match nel terzo set, ma non ha mai sfruttato la grande occasione. Stephens inizia meglio la partita e trova il break ...

Roland Garros – Camila Giorgi ci mette il cuore ma non basta : Sloane Stephens trionfa in un durissimo terzo set : Camila Giorgi sconfitta nei sedicesimi del Roland Garros da Sloane Stephens: la tennista italo-argentina si arrende al terzo set Si conclude ai sedicesimi di finale il cammino di Camila Giorgi nel tabellone femminile del Roland Garros. La tennista di Macerata, unica italiana rimasta nello Slam francese, è stata sconfitta da Sloane Stephens, attuale numero 10 del ranking femminile e campionessa in carica degli US Open. Camila Giorgi ha ...

Roland Garros – Wozniacki si intruofola nella conferenza stampa di Djokovic : “chiamerò tua moglie per chiederle se puoi farmi…” : Novak Djokovic e Caroline Wozniacki protagonisti di un siparietto molto divertente in conferenza stampa: il botta e risposta è… ‘giornalistico’ Le coferenze stampa di Novak Djokovic regalano sempre momenti di allegria. Non è stata da meno l’ultima, tenuta dopo la vittoria su Bautista Agut. Concluse le domande dei giornalisti ‘esteri’, seduta in ultima fila è apparsa una reporter davvero particolare: Caroline ...

Roland Garros - la storia di Buzarnescu batte l'ambizione di Svitolina : E infatti in un anno, a suon di solidi vittorie sul circuito WTA è passata da n.374 a n.33 del mondo, che è la sua attuale classifica . E adesso, dopo questo clamoroso successo, può arrivare ancora ...

Roland Garros – Muguruza va veloce! Garbine spazza via Stosur in poco più di un’ora : Garbine Muguruza ci mette poco più di un’ora ad accedere agli ottavi di finale del Roland Garros: la spagnola elimina Stosur in due set Dopo un inizio di 2018 con tante ombre e pochissime luci, Garbine Muguruza ha tutta l’aria di volersi rifare. L’inizio del Roland Garros della tennista spagnola, campionessa a Parigi nel 2016, è stato senza dubbio dirompente. La Muguruza ha eliminato Kuznetsova e Ferro nei primi due turni, per ripetersi poi ai ...