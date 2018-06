Roland Garros | Fabio Fognini infortunato batte Edmund e raggiunge Marco Cecchinato agli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Continua il trend positivo degli azzurri sulla terra rossa di Parigi.ottavi di finale del, secondo Slam stagionale in corso su campi in terra rossa. Il 31enne di Arma di Taggia, all’undicesima partecipazione a Parigi – vanta i quarti del 2011, quando per un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro NovaK Djokovic – ha superato in cinque set il britannico Kyle, numero 17 Atp e 16esima testa di serie: 6-3 4-6 3-6 6-4 6-4 il punteggio, in tre ore e 34 minuti, in favore del ligure. Era dal 1976, con Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, che due azzurri non arrivavanoottavi del. Nel match che varrà un posto nei quarti di finalesfiderà il vincente del confronto fra il croato Marin Cilic, numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, e lo statunitense Steve Johnson, numero ...