Roland Garros 2018 | i risultati del tabellone femminile sabato 2 giugno Avanti in due

Roland Garros - completato il quadro degli ottavi femminili : Serena-Sharapova - passa anche la Kerber : Roland Garros, Serena Williams affronterà Maria Sharapova agli ottavi di finale del torneo francese, ottima prova della Kerber Roland Garros, il quadro degli ottavi di finale femminili è completo. Purtroppo non ci saranno italiane, data l’impresa solo sfiorata da Camila Giorgi contro la Stephens, ma lo spettacolo sarà ugualmente d’altissimo livello. In serata, dopo una giornata di gare intensissima, sono arrivati gli ultimi due ...

Roland Garros 2018 - il programma di domenica 3 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : La domenica di metà torneo sarà un crocevia fondamentale per il Roland Garros, perché sarà il giorno degli ottavi di finale. Si entra nella fase finale e il livello continua inesorabilmente ad alzarsi. Saranno tante le stelle in campo ma la nostra attenzione sarà soprattutto per il terzo match sul campo Suzanne Lenglen, quello che vedrà Marco Cecchinato sfidare David Goffin. L’azzurro si è reso protagonista di una grande cavalcata, fino al ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO FOGNIN - agli ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio FOGNINi darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

Roland Garros - Cilic-Fognini agli ottavi di finale : PARIGI , FRANCIA, - Sarà Marin Cilic a sfidare Fabio Fognini negli ottavi del Roland Garros . Il tennista croato, testa di serie numero 3, ha sconfitto al terzo turno l'americano Steve Johnson per 6-3,...

Roland Garros 2018 - Fognini-Cilic : quando si gioca l’ottavo di finale? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini affronterà Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un incontro contro un avversario che è comunque alla portata del nostro numero 1. L’azzurro ha tutte le carte in regola per proseguire la propria ...

Roland Garros – Simona Halep avanza sicura agli ottavi : la n°1 al mondo supera Petkovic in 2 set : Simona Halep supera senza troppi problemi Andrea Petkovic: la tennista numero 1 al mondo si impone sulla tedesca in 2 set Dopo due finali perse, Simona Halep ha tutta l’aria di voler alzare al cielo la coppa del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, sconfitta anche nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia, non ha più voglia di dover fare le congratulazioni ad un’avversaria nel momento delle premiazioni e sperare che l’anno ...

Roland Garros : avanza anche Nadal : PARIGI - Prosegue la corsa di Rafa Nadal a Parigi. Il fuoriclasse spagnolo, che insegue l'11esimo trionfo al Roland Garros dove è campione in carica, ha centrato l'ingresso negli ottavi sbarazzandosi ...

Roland Garros : Fognini vola agli ottavi : Sabato di grande tennis al Roland Garros , si disputano i terzi turni della parte alta del tabellone. Altra grande giornata per il tennis italiano, Fabio Fognini supera al 5 set il britannico Kyle ...

Roland Garros - Goffin-Cecchinato agli ottavi di finale : PARIGI , FRANCIA, - Sarà David Goffin a sfidare Marco Cecchinato negli ottavi di finale del Roland Garros . Il tennista belga, testa di serie numero 8, ha superato al terzo turno, con il punteggio di ...

Roland Garros - Giorgi eliminata dalla Stephens. Muguruza e Sharapova agli ottavi : Sharapova, attuale n.30 al mondo, ha impiegato invece meno di 60' a battere la ceca Karolina Pliskova, n.6 del seeding, per 6-2, 6-1. È stata invece eliminata Petra Kvitova , testa di serie n.8. La ...

Roland Garros – Nadal non conosce ostacoli : lo spagnolo liquida Gasquet e vola agli ottavi : Rafa Nadal supera Richard Gasquet in 3 set: il numero 1 al mondo vola agli ottavi di finale nei quali affronterà Marterer La stagione su terra rossa si avvia verso il termine con il Roland Garros che entra nelle sue fasi più calde. Questo pomeriggio in campo Rafa Nadal, campione in carica dello Slam francese, opposto a Richard Gasquet, francese con la ‘sfortuna’ di non essere sostenuto dal pubblico di casa. Il motivo? Di fronte ha il 10 volte ...

Roland Garros : Nadal passeggia con Gasquet e vola agli ottavi : Rafa Nadal accede senza problemi agli ottavi di finale del Roland Garros. Il maiorchino, prima testa di serie e numero 1 del mondo, ha battuto 6-3, 6-2, 6-2 Richard Gasquet , 27° giocatore del seeding in meno di due ore di gioco. Partita senza storia quella vinta dalo spagnolo, che non ha lasciato scampo al suo amico d'...