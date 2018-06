Roland Garros 2018 Diretta Cecchinato Goffin streaming video e tv | orario delle partite

Roland Garros - Isner sfiderà Del Potro agli ottavi : PARIGI , Francia, - John Isner accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista statunitense, testa di serie numero 9, ha sconfitto in tre set il francese Pierre-Hugues Herbert, con il ...

Roland Garros - Serena Williams e Kerber volano agli ottavi : PARIGI , Francia, - L'americana Serena Williams e la tedesca Angelique Kerber, entrambe ex numero uno del ranking Wta, si qualificano per gli ottavi di finale del Roland Garros femminile. Al terzo ...

Roland Garros - Giorgi ko con la Stephens. Sharapova-Serena - ottavo show : Vittoria in due set anche per Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, ha sconfitto per 7-5 6-0 l'altra tedesca Andrea Petkovic, numero 107 Wta.

Roland Garros - Fognini agli ottavi : battuto Edmund in 5 set. Rullo Nadal : Il numero uno del mondo ha centrato l'ingresso negli ottavi , è la 40esima volta in uno Slam, sbarazzandosi per 6-3 6-2 6-2 del francese Richard Gasquet, 27esima testa di serie.

Roland Garros 2018 : i risultati di sabato 2 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola agli ottavi - Fognini affronterà Cilic : Andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Roland Garros 2018 ed il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile si è ormai definito. Come da pronostico, Rafael Nadal ha superato senza soffrire la testa di serie n.27 del seeding Richard Gasquet. In due ore di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, i colpi ad effetto di Rafa hanno piegato la resistenza del transalpino, incapace di opporre una valida resistenza alla ...

Roland Garros 2018 - Serena Williams vince con Mike Tyson che tifa in tribuna : Serena Williams abbandona la tuta da "Black Panther", ma non il ritrovato stato di forma dopo la maternità. Nel terzo turno del Roland Garros la statunitense elimina in due set la tedesca Julia ...

Roland Garros : Sharapova vs Serena - un ottavo da sogno : COMPLOTTO A PARIGI? " Nota di cronaca a margine. La pioggia ha tormentato il torneo nei giorni scorsi e allora il Commissioner Autonominato John McEnroe dichiara in tv che possiede le prove di un ...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - tra il cogliere l’occasione e l’uscire con i rimpianti : E’ stato un sabato di grande passione per il tennis italiano al Roland Garros. Due battaglie straordinarie e che hanno avuto un esito diverso. Se da una parte c’è la gioia per la qualificazione agli ottavi di Fabio Fognini dopo aver sconfitto al quinto set Kyle Edmund, dall’altra c’è la delusione e il rimpianto per l’occasione mancata da Camila Giorgi, sconfitta 8-6 al terzo set da Sloane Stephens. Fabio Fognini ha ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (sabato 2 giugno). Avanti in due set Simona Halep e Maria Sharapova : Va in archivio anche il day-7 del Roland Garros, che oggi ha visto allinearsi agli ottavi il tabellone del singolare femminile, per il quale sono andati in scena ben 10 incontri dei sedicesimi. Uno dei due rinviati ieri era quello della nostra Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla statunitense Sloane Stephens, capitolando 8-6 alla terza partita. Risolti in due set tutti gli altri incontri: impresa dell’estone Anett Kontavieit che ...

Roland Garros - completato il quadro degli ottavi femminili : Serena-Sharapova - passa anche la Kerber : Roland Garros, Serena Williams affronterà Maria Sharapova agli ottavi di finale del torneo francese, ottima prova della Kerber Roland Garros, il quadro degli ottavi di finale femminili è completo. Purtroppo non ci saranno italiane, data l’impresa solo sfiorata da Camila Giorgi contro la Stephens, ma lo spettacolo sarà ugualmente d’altissimo livello. In serata, dopo una giornata di gare intensissima, sono arrivati gli ultimi due ...