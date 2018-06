Riverdale 2 in onda dal 2 luglio in Italia | la prima stagione completa sbarca su Infinity

Lili Reinhart incinta? La star di Riverdale svela la verità su Instagram e critica chi condanna il suo peso : Le voci su Lili Reinhart incinta sono vere? La protagonista della serie TV Riverdale non è nuova a questo genere di pettegolezzi, nati soprattutto da coloro che critica no le forme curvy del suo corpo. Le prime ipotesi sono circolate in rete dopo i Met Gala e in seguito ad alcune foto postate sa Cole Sprouse, suo collega di set e fidanzato nella vita reale. Molti utenti in rete infatti si sono chiesti se la giovane star 21enne fosse in dolce ...

Gli episodi di The Originals 5 e Riverdale in chiaro : quando e dove andranno in onda? : Le prime novità estive della programmazione Mediaset riguardano proprio gli episodi di The Originals 5 e Riverdale. Chi segue le serie The CW sa bene che lo spin off di The Vampire Diaries prenderà il via solo il prossimo 20 aprile negli Usa mentre la prima stagione di Riverdale è già andata in onda un anno fa sia in America che su Mediaset Premium. I comuni mortali che aspettano la messa in onda in chiaro per guardare gli episodi di The ...