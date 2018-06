ennapress

: Rischio stress lavoro correlato, l’allarme della UILPA Sicilia: fenomeno in crescita negli uffici... - vivisicilia : Rischio stress lavoro correlato, l’allarme della UILPA Sicilia: fenomeno in crescita negli uffici... - Ntonio71 : RT @pazienti: Sai che lo #sport riduce il rischio d'infarto e aiuta a contrastare il #diabete, allontanando ansia e stress? A @riminiwellne… - pazienti : Sai che lo #sport riduce il rischio d'infarto e aiuta a contrastare il #diabete, allontanando ansia e stress? A… -

(Di sabato 2 giugno 2018) ... inficiata dalle condizioni degli ambienti die dall'esiguità degli organici che non vengono reintegrati a causa del turn over imposto dalla politica. "Alla luce di tutto questo " si legge in ...