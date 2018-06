Ripartiamo dal 2 Giugno

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

"Non con Macron - Ripartiamo dal Pse". Intervista a Piero Fassino : "Il panorama francese è anomalo rispetto alla geografia politica europea. In Svezia, Germania, Austria, Olanda, Portogallo o Belgio, un partito alla Macron non c'è. Il riformismo in Europa è rappresentato dai partiti del Pse: è da lì che bisogna partire con una coraggiosa iniziativa di rifondazione del riformismo europeo.E' quello che il PD abbiamo sostenuto e sosteniamo all'interno del Pse...".Piero Fassino ci ...

"Ma quale Macron - Ripartiamo dal Pse". Intervista a Piero Fassino : "Il panorama francese è anomalo rispetto alla geografia politica europea. In Svezia, Germania, Austria, Olanda, Portogallo o Belgio, un partito alla Macron non c'è. Il riformismo in Europa è rappresentato dai partiti del Pse: è da lì che bisogna partire con una coraggiosa iniziativa di rifondazione del riformismo europeo.E' quello che il PD abbiamo sostenuto e sosteniamo all'interno del Pse...".Piero Fassino ci ...

Avanziamo 5 proposte sociali e Ripartiamo dal "vincolo" di popolo : Serve dare la parola agli elettori. Pochi o tanti che siano. Ridare la parola vuol dire che -se la nascita di un nuovo governo vedrà la luce in tempi non brevi- sarà necessario aprire una riflessione che vada oltre le deliberazioni dei gruppi parlamentari.Ascoltare e far decidere. Una consultazione modello Spd. Non per fare "ammuina" né per lavarsi la coscienza. Ma per riattivare un "vincolo" di popolo. Abbiamo 18 ...

'Ripartiamo! Valori - Obiettivi - Strumenti' - tre serate organizzate dal Partito Democratico della provincia di Vicenza per una nuova fase ... : Una occasione non solo, appunto, per ripartire ma anche per ritrovarci come comunità politica. Gli incontri si concluderanno con la stesura di un documento programmatico che invieremo al Partito ...