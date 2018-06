Renato Brunetta | la telefonata al ministro Tria | ' Occhio | bisogna trovare le coperture'

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia vicinissimo a Renato Brunetta e che scrisse il programma di Forza Italia : ... vittima del veto di Sergio Mattarella ? Romano, 70 anni, presiede la facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata. In passato ha collaborato con la Banca Mondiale e con vari governi. E ...

Buon compleanno Luca Toni - Renato Brunetta - Juan Cuadrado… : Buon compleanno Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado… …Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna… Oggi 26 maggio compiono gli anni: Pietro Rossi, scacchista; Guglielmo ...

Forza Italia - clamorosa frattura con Renato Brunetta. Gelmini e Bernini - nota ufficiale : 'Quello che ha detto...' : ... 'L'onorevole Brunetta - si legge - parlando a titolo personale, ha espresso opinioni che non corrispondono al pensiero del Presidente Silvio Berlusconi né alla posizione politica di Forza Italia'. '...

Marco Travaglio massacra Renato Brunetta : 'Piccola vedetta - ti ci vuole la scaletta' : ... docente associato di Economia a Tor Vergata e poi ordinario a Teramo; Cavaliere di Gran Croce dell' Ordine di Sant' Agata nella Repubblica di San Marino; premio Nobel per l' Economia mancato per un ...

Renato Brunetta - l'attacco contro Matteo Salvini : 'Fa il taxista di Di Maio' : 'La decisione vale un immediato salto potenziale in termini di punti. Diciamo che ci riporta tranquillamente sopra il 20 per cento, secondo me intorno al 25 '. Renato Brunetta quantifica la ...

Renato Brunetta : "Per produrre vino mi sono indebitato - ma sono felice. Una passeggiata tra i filari - mi ripaga di tante amarezze" : "Mi sono indebitato fino ai capelli. Un atto di incoscienza, ma sono felice. Ho iniziato nel 2013, raggiungeremo il pareggio nel 2020". Renato Brunetta, sulle pagine del Corriere, parla in veste di viticoltore. Il deputato gestisce un'azienda famigliare nell'agro romano e quest'anno ha partecipato per la prima volta al Vinitaly. "Ho fatto il venditore ambulante per 10 anni con mio padre. Ho l'imprinting del venditore di strada", dice al ...

Renato Brunetta - la confessione : 'Mi sono indebitato fino ai capelli per...' : ' Vendo vino e non mi occupo dei teatrini della politica come Di Maio e Salvini'. Renato Brunetta ha la sua postazione al Vinitaly , la sua prima fiera da produttore. Già, perché l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera ha una azienda che si ...

Al Vinitaly sbarca pure il vino prodotto da Renato Brunetta : Produrre vino? "Un atto di incoscienza che mi ha reso felice", spiega soddisfatto Renato Brunetta, direttamente dai padiglioni veronesi di Vinitaly. Il parlamentare di Forza Italia, già ministro della Pubblica amministrazione durante il IV governo Berlusconi, torna nel suo amatissimo Veneto per dedicarsi a una passione altrettanto amata: quella della viticoltura. Intervistato dal Corriere della Sera, Brunetta si racconta.Ha rilevato un'azienda ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Renato Brunetta : "Governo M5s-Lega? Sarò sempre contrario" : "Io un governo leghista-grillino non lo voto, non lo voterò mai. Sarò da solo, sarò con altri dieci o con altri cento; ma non lo voto. Non possiamo allearci con un movimento che tributa una standing-ovation al pm Di Matteo, che dà del mafioso al nostro leader, Silvio Berlusconi. Se qualcuno dentro Forza Italia se la sente, lo faccia. Io no". Lo dice Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della sera: ...

Forza Italia - il retroscena : Renato Brunetta fatto fuori e umiliato. Come festeggiano gli azzurri : ' Finalmente si è chiusa l' era Brunetta '. Dopo l'elezione di Mariastella Gelmini capogruppo alla Camera, in Forza Italia si festeggia la ' liberazione '. Gli azzurri, riporta il Tempo , l'hanno ...