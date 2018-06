Red Bull Cliff Diving 2018 Tuffi | streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Dalla MXGP alla Formula 1 - Tony Cairoli passa alle quattro ruote : il 6 giugno guiderà la Red Bull in Austria : Tony Cairoli guiderà una Red Bull il prossimo 6 giugno in Austria, un test che esalta il pilota italiano campione del mondo di motocross Era il 13 settembre 2017 quando, sul circuito di Assen in Olanda, Tony Cairoli conquistava il titolo della classe MXGP – il nono Mondiale della sua straordinaria carriera. A distanza di quasi un anno il campione è chiamato a una nuova emozionante sfida: il prossimo 6 giugno 2018 sarà, infatti, ...

Correggio - ragazzo aggRedito e picchiato dal branco. Denunciato il bullo : Correggio, 1 giugno 2018 - E' stato rintracciato e Denunciato il ragazzo che sabato scorso, all'ora di pranzo, insieme al 'suo branco', ha aggredito un giovane correggese , mandandolo all'ospedale con ...

Toh… la Red Bull vuole Ricciardo a tutti i costi! : La Red Bull ha ribadito che vuole che Daniel Ricciardo resti. Se Max Verstappen sta vivendo un anno difficile, l’australiano è al top della forma, ma il suo contratto scadrà a fine 2018. “Il suo valore è aumentato di diversi milioni“, ha commentato ridendo il campione del mondo 2016 Nico Rosberg dopo la vittoria di […] L'articolo Toh… la Red Bull vuole Ricciardo a tutti i costi! sembra essere il primo su ...

F1 - GP Canada 2018 : quali saranno le gomme a Montreal? Ferrari e Red Bull molto aggressive con le HyperSoft : Manca poco più di una settimana al GP del Canada, settima prova del Mondiale di Formula Uno. Il circuito dedicato a Gilles Villeneuve sarà teatro di grandi sfide, come al solito. Ferrari e Mercedes sono pronte a riprendersi la scena, dopo il trionfo dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo a Montecarlo. Sulla pista “Stop&Go” di Montreal freni e motore saranno molto sollecitati e non è un caso che i top team ...

F1 - Horner mette il rinnovo di Ricciardo in standby : c’è un’altra situazione più urgente in casa Red Bull : Il team principal della Red Bull ha sottolineato che bisogna risolvere la questione motore prima di occuparsi del rinnovo di Daniel Ricciardo Il rinnovo di Daniel Ricciardo non è la questione principale in casa Red Bull, ha la sua importanza ma minore rispetto a quella che Horner e soci attribuiscono al motore della prossima stagione. Photo4 / LaPresse Attualmente il team di Milton Keynes resta legato alla Renault, che ha procrastinato la ...

Serie B - Red Bull B-Best : via alle votazioni finali : E c'è spazio anche per un Campione del Mondo come Alberto Gilardino. Il violino suona ancora con la maglia dello Spezia e il suo gol al Cittadella, simile a quello di Van Basten a Euro 88 contro l'...

F1 Renault - Abiteboul : «Non capisco il comportamento evasivo della Red Bull» : TORINO - Tra Renault e Red Bull rimane alta la tensione nonostante la vittoria a Montecarlo di Daniel Ricciardo, proprio con il team di Milton Keynes. Il responsabile di Renault Sport Cyril Abiteboul ha fatto sapere in un'intervista alla rivista Auto Hebdo che la casa francese vorrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con la scuderia anglo austriaca quanto prima: ' Credo che la ...

F1 Renault - Abiteboul : «Non possiamo attendere all'infinito la Red Bull» : ROMA - Rimane alta la tensione tra Renault e Red Bull nonostante la vittoria a Montecarlo di Daniel Ricciardo, proprio con il team di Milton Keynes. Il responsabile di Renault Sport Cyril Abiteboul ha fatto sapere in un'intervista alla rivista Auto Hebdo che la casa francese vorrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con la scuderia anglo austriaca quanto prima: ' Credo che la ...

Red Bull CLIFF DIVING WORLD SERIES : LA CORSA AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Daniel Ricciardo si inserisce nella lotta al titolo - la Red Bull ha puntato sul pilota sbagliato? : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta il Principato di Monaco e punta verso Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circus fa armi e bagagli con una domanda di notevole importanza: la Red Bull ha fatto davvero bene a puntare tutto su Max Verstappen? La vittoria di Daniel Ricciardo a Montecarlo, con la concomitante “frittata” dell’olandese che lo ha costretto a partire in ultima posizione, mette ufficialmente in corsa ...

F1 – ‘Piscinazo’ per Ricciardo : Daniel fa (sempre) lo showman - il tuffo del pilota Red Bull a Montecarlo [VIDEO] : Daniel Ricciardo festeggia la sua vittoria con un tuffo in piscina: l’australiano ha trionfato nel Gp di Monaco, è il suo secondo successo stagionale Daniel Ricciardo festeggia ogni vittoria ed ogni podio bevendo lo spumante dallo scarponcino usato durante la gara. Dopo averlo fatto a Shanghai, dopo il Gp di Cina in cui ha trionfato, l’australiano ha ripetuto il collaudato ‘rito’ anche a Montecarlo. Dopo il trionfo sul ...

Red Bull - Ricciardo : "Da due anni preparavo questa vittoria - sono emozionato" : Il pilota australiano: "Ho avuto una perdita di potenza e ho pensato che fosse finita, sono arrivato al traguardo usando sei marce"

F1 – La Mercedes resta al comando - Ferrari e Red Bull inseguono : la classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco : La Mercedes continua a guidare la classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco, Ferrari e Red Bull seguono a ruota La vittoria di Daniel Ricciardo nel Gp di Monaco sposta poco gli equilibri nel Mondiale Costruttori, visti i pochi punti ottenuti da Verstappen. Ferrari e Mercedes invece portano le proprie monoposto entrambe nella top five, con la rossa che rosicchia qualche punticino ai rivali. La Renault precede infine la McLaren, costretta ad ...