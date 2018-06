Real | il dopo Zizou è un Pochettino rivoluzionario

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

Real Madrid - ore caldissime per la scelta del nuovo allenatore : dopo-Zidane - Pochettino in pole ma c’è un grosso ostacolo : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’addio del tecnico Zinedine Zidane, un fulmine a ciel sereno per i Blancos dopo la conquista della terza Champions League consecutiva. I Blancos sono al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, Pochettino è la prima scelta ma non sarà semplice per gli spagnoli strappare al Tottenham il tecnico argentino, fresco di rinnovo quinquennale. ...

Panchina Real Madrid - le quote per il dopo Zidane “dicono” Pochettino : Zinedine Zidane ha lasciato la Panchina del Real Madrid, scatenando il toto allenatore: bookmakers in agitazione per il futuro dei blancos dopo l’addio choc di Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino è il numero uno sulla lista di Florentino Perez, così come è il favorito sulla lavagna scommesse. Il tecnico argentino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid secondo i bookmaker. Ha appena firmato il rinnovo con il Tottenham, ma dicono dalla ...

Real Madrid : da Pochettino a Conte - da Guti a Wenger. I possibili nomi per il dopo Zidane : Un addio, quello di Zinedine Zidane al Real Madrid, che ha sorpreso tutti, a partire dal presidente Florentino Perez. Gli spagnoli, reduci dalla vittoria della terza Champions League di fila, adesso ...

Zinedine Zidane - il francese lascia il Real Madrid dopo 3 anni : “È necessario un cambiamento” : Zinedine Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid. dopo tre anni alla guida dei Blancos, con la vittoria di altrettante Champions League, il tecnico francese ha comunicato il suo addio in una conferenza stampa con Florentino Perez. Ha trascorso alla guida delle merengues 878 giorni vincendo 9 titoli. “È necessario un cambiamento“, ha detto l’ex Pallone d’oro dopo il faccia a faccia con il presidente del ...

Buffon in ansia per la squalifica - in arrivo la sentenza dopo i fatti di Real Madrid-Juventus : squalifica Buffon – Sono ore molto importanti per Buffon, si decide il futuro del portiere ormai ad un passo dal Psg e nelle prossime ore arriverà la sentenza dopo i fatti relativi alla partita di Champions League Real Madrid-Juventus. La commissione disciplinare del massimo organismo europeo prenderà oggi la propria decisione, che dipenderà da cosa l’arbitro inglese abbia scritto nel referto. Buffon dovrà scontare un turno per il rosso, ...

Buffon sentenza Uefa dopo Real Madrid-Juventus/ Sarà squalificato in Champions? : Gianluigi Buffon: è attesa oggi la sentenza Uefa per la squalifica in Champions League del portiere dopo Real Madrid-Juventus. A quanto ammonterà? Anche il Psg rimane in attesa. (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:50:00 GMT)

Dua Lipa e Asensio del Real Madrid : flirt dopo la finale di Champions League? : Galeotta la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool? È la domanda che si sta facendo spazio nelle ultime ore nel gossip internazionale. Infatti, secondo la CNN turca, il calciatore del club spagnolo che ha vinto la competizione Asensio e Dua Lipa, la cantante di origine kosovara, classe 1995, che si è esibita a Kiev prima del match, avrebbero trascorso insieme la notte successiva. Una notte di accesa passione. I due si ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il Reality : «Fai cose che fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...

Caos dopo Real-Liverpool - minacce di morte a Karius : la polizia indaga : La polizia inglese indagherà sulle minacce di morte al portiere del Liverpool, Loris Karius, dopo la finale di Champions League. Karius è stato preso di mira sui social media dopo che i suoi due errori hanno aiutato il Real Madrid a vincere per 3-1 a Kiev sabato la Champions, con diversi post in cui si desiderava la morte del portiere tedesco e della sua famiglia. “Prendiamo molto sul serio i post sui social media di questo tipo. Si indagherà ...

Cristiano Ronaldo - la fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMT)

Real Madrid - dopo la festa si volta pagina. Da CR7 a Bale - il futuro è da riprogrammare : Tante luci ma anche qualche nube che si avvicina a grandi passi sulla Casa Blanca. Oggi a Madrid è tempo di festeggiamenti e celebrazioni per la terza Champions consecutiva, con tanto di bagno di ...