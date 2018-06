Quota 100 | cosa significa? La proposta di di Maio sulle pensioni

Di Maio : pensioni - addio Fornero con la Quota 100. Jobs act va rivisto : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Luigi Di Maio porta i suoi follower dentro la sede del...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro" : Il neo ministro di Sviluppo economico e Lavoro snocciola i prossimi obiettivi. "Jobs Act da rivedere". E promette: "Sarò un servitore dello Stato. Italiani, non vi deluderò"

Di Maio : "Jobs Act va rivisto - supereremo la Fornero con la Quota 100" - : Il neoministro del Lavoro sulla riforma del governo Renzi: "C'è troppa precarietà, se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". Prevista anche l'eliminazione dello spesometro, del redditometro e delle spese di settore

Di Maio : "Via la Fornero con la Quota 100". Ecco come funziona : Luigi Di Maio ha inziato il suo mandato da ministro del Lavoro ponendo sul tavolo due questioni pesanti: la rivisitazione del Jobs Act e il superamento della Fornero . Il ministro pentasetllato ha già ...

Di Maio - diretta Facebook dal Mise : «Jobs Act da rivedere - Quota 100 per superare legge Fornero» : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Lo afferma in un video su Facebook dal Ministero dello...