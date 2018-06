Questo 2 giugno è stato la parata del nuovo governo

agi

(Di sabato 2 giugno 2018) Coesione: è la parola chiave di questa Festa della Repubblica, caduta giusto al termine di una delle crisi politiche ed istituzionali più complicate della storia recente del Paese. Alla 'coesione' si richiama il Capo dellonel suo messaggio di auguri alla Nazione: lache ha visto sfilare corpi armati e non armati ha restituito, per Mattarella, "l'immagine di un Paese coeso e affidabile, capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale". Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 2"è la festa di tutti noi", di tutti gli italiani. Espressione particolarmente significativa al termine di una settimana in cui avevano dominato parole come "impeachment" e "tradimento", prima della soluzione politica alla crisi. "Lega e ...