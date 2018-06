“Questa è grossa!” Come hanno beccato Andrea Damante | lo scoop bollente E Giulia De

caffeinamagazine

: Arena del colosso - Questa grossa arena di Moderdale è stata costruita su una scogliera che affaccia sul mare #gdr… - OldOakGDR : Arena del colosso - Questa grossa arena di Moderdale è stata costruita su una scogliera che affaccia sul mare #gdr… - MPappagorgia : @GFI65 Si autodefinisce 'bananologo', ergo non gli dovrebbe dispiacere questa grossa sentenza uefa - AleCamarca : RT @AngeloSantoro: Questa grossa grassa crisi similgreca. -

(Di sabato 2 giugno 2018) Un amore finito è sempre un dolore. Lo sano beneDe Lellis e, coppia nata negli studi di Uomini e Donne ma che non ha retto di fronte ad una crisi pesantissima.aveva parlato di “meccanismi che ormai non funzionavano” facendo ben attenzione a non rivelare i reali motivi della fine dell’amore tra lui e. Di contro, la De Lellis aveva voluto ribadire”le colpe sono sempre di entrambi e non di una sola persona”. Poi sono arrivati i pesantissimi rumors sui presunti tradimenti di. ”I miei fan sanno che sto bene. – aveva detto l’ex corteggiatrice – Non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma perché è stata reale. Piano piano si sta sistemando tutto, io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine. Avevo nel mio cassettino i miei ...