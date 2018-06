Quando la Lezzi assunse la figlia del compagno

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Attivista grillina, deputata, paladina no Tap, contro il gasdotto in Puglia. E ora ministro di una colonna portante per il Movimento cinque stelle, seppur ridotta a poche righe nel contratto di governo.La leccese Barbara, classe 1973, è neoministro per il Sud nel governo giallo verde. Lontane, eppure non troppo, le polemiche che l'avevano pochi mesi fa fatta finire inizialmente nell'elenco dei furbetti dei rimborsi per non aver restituito parte dello stipendio al fondo per il microcredito: un solo bonifico che "non mi ero accorta che non fosse partito". Perdonata.Anchenel 2013 aveva assunto ladel suoperché secondo lei "non c'era niente di male".Famosa soprattutto per un video pubblicato su Facebook nell'agosto scorso, in cui per contrastare il trionfalismo renziano sul Pil, attribuiva la ripresa al caldo e al consumo dei condizionatori.