Quali sono i numeri del governo Conte alla Camera e al Senato 

Quali eventi si possono seguire in diretta in realtà virtuale : (Foto: Lorenzo Longhitano) Era una delle caratterisiche annunciate per il visore Oculus Go, e finalmente è disponibile: si tratta di Oculus Venues, la piattaforma di trasmissione di eventi in diretta che da oggi permette di seguire una serie di manifestazioni in tutto il mondo comodamente seduti sulla poltrona di casa, indossando il visore lanciato poche settimane fa o il cugino Gear VR, realizzato da Samsung ma appoggiato sulla stessa ...

Gli esperti hanno dimostrato Quali sono gli smartphone più resistenti - : Un team di esperti del sito Tom's Guide ha testato 12 smartphone dei migliori produttori, per trovare il modello più affidabile: è il Motorola Moto Z2 Force. Il modello è sopravvissuto alla caduta da ...

Luoghi Storici 2018 : ecco Quali sono i più apprezzati in Italia : ... TripAdvisor , il noto portale per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha decretato i vincitori del Travelers' Choice Luoghi Storici 2018 Divisi in 3 categorie - Italia, Europa, Mondo - ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 27 MAGGIO-2 GIUGNO/ Quali sono oggi i segni al top? Previsioni : PAOLO Fox, OROSCOPO e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 27 maggio al 2 GIUGNO 2018 su DiPiù Tv: Ariete crisi relazionale, Scorpione cuore solitario e gli altri? Le Previsioni segno per segno(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:30:00 GMT)

Quali sono state le squadre di A più 'attenzionate' dal Var? : Abbiamo ricavato i dati dalle analisi sugli episodi arbitrali successive a ogni giornata di Serie A realizzate dalle seguenti testate: Gazzetta dello Sport , Corriere dello Sport , Tuttosport , ...

Spese veterinarie - Quali e come si possono detrarre? : ECONOMIA E LAVORO - In merito alla detraibilità delle Spese sostenute per le cure degli animali da compagnia, con risoluzione 24/E del 27 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che ...

Quali sono i dubbi del garante europeo per la privacy su Rousseau : “Non saremo sexy come Beyoncè, ma oggi siamo più popolari di lei…”, sorride Giovanni Buttarelli. A poche ora dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy, svolta epocale nella legislazione europea che promette di cambiare la vita di milioni di cittadini, il garante europeo è l’uomo più cercato del momento. L’AGI lo incontra nel suo ufficio, nel cuore del ...

Quali sono gli account ufficiali di Giuseppe Conte : Su Twitter, Facebook e Instagram: per evitare di seguire profili fasulli The post Quali sono gli account ufficiali di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Quali sono i dubbi del garante europeo per la privacy su Rousseau : Rousseau "riguarda una forza politica che adesso ha un'ampia rappresentanza, non è il data base del circolo bocciofilo", per questo l'Europa guarda alla Piattaforma "con attenzione", in quanto è un caso che può "diventare un test" in vista delle elezioni europee del maggio prossimo. Lo annuncia il garante Ue per la privacy, Giovanni Buttarelli, intervistato ...

Quali sono i nodi ancora da sciogliere sulla squadra di governo : In realtà, spiegano ancora altre fonti Qualificate, tranne che su i ministeri chiave - Economia, Esteri, Interni e Difesa - dove si sarebbe arrivati a formulare una proposta da portare al Presidente ...

Quali sono i nodi ancora da sciogliere sulla squadra di governo : M5s e Lega tengono sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Il nome dell'economista è appoggiato anche dal Movimento che, fra l'altro, viene spiegato da fonti Qualificate, ha avuto il merito di capire in tempo che il bail in bancario significava un esproprio "criminale" del risparmio dei cittadini. La sua scelta avrebbe come conseguenza di far reggere il triangolo che porterebbe Enzo Moavero ...

Giuseppe Conte e gli altri cinque : Quali sono i premier non eletti : Per la sesta volta nella storia repubblicana ad occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini. L'ultimo è stato Matteo Renzi ma nella Seconda Repubblica è successo varie volte. Nella Prima mai (se non in chiusura)

GDPR e privacy : anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi. Quali proposte e strategie avranno adottato Microsoft e le concorrenti? : GDPR e privacy sono le parole d’ordine di questo mese, poiché il nuovo regolamento comunitario sta per attuarsi, a cominciare dal prossimo 25 maggio. E il settore tecnologico è in fermento, proprio per garantire appieno la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei. Infatti, a decorrere dal 25 maggio 2018, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data ...

Inter - Spalletti sulla Qualificazione Champions : “sono felicissimo” : “Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo – ha spiegato Spalletti all’uscita della sede -. Tocchiamo il paradiso con un dito”. Sono le parole di Luciano Spalletti al termine di un incontro con cui il tecnico dell’Inter e la società nerazzurra hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale. Spalletti ha incontrato oggi i vertici della società nerazzurra, ...