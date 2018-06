Quale iPhone scegliere | la guida di Macitynet

Caricabatteria ricarica rapida iPhone : Quale comprare : iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X presentati da Apple supportano sia la ricarica wireless che la ricarica rapida. Inizialmente i caricatori supportati erano prodotti direttamente da Apple stessa, ma finalmente ora si possono utilizzare anche i caricatori di terze parti che sono dotati della tecnologia Power Delivery. Inoltre, proprio perché Apple deve far parlare di sé nel bene e nel male, non troverete nelle confezioni originali dei nuovi ...

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9+ o iPhone X - Quale mi compro? Il confronto di GQ : I tre grandi produttori in cima alle classifiche di vendite degli smartphone in Italia si sono sbizzarriti nel corso dell’ultimo anno, presentando novità dopo novità. Prima Apple, poi Samsung e ora Huawei si sono rincorse a colpi di annunci, display a tutto schermo e intelligenza artificiale sempre più raffinata, per cercare di strappare una quota di mercato l’una alle altre. L’ultimo arrivato non è da meno: la rivoluzione ...