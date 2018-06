Quale futuro per Politano | Acerbi e Berardi? Il Sassuolo esce allo scoperto

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? I bookmakers hanno le idee chiare : Cristiano Ronaldo ha minacciato l’addio al Real Madrid dopo la vittoria della finale di Champions League contro il Liverpool, adesso si dedicherà al Mondiale russo Terminati tutti i campionati nazionali e le Coppe Europee, con l’attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione degli appassionati del calcio è rivolta al calcio mercato, ai possibili trasferimenti dei calciatori. Una notizia su tutte, dopo le dichiarazioni velate del ...

Pd o partitini - Quale futuro per noi italiani in minoranza? Tre considerazioni su cui ragionare : Poiché sondaggi concordi prospettano una larga maggioranza a M5s e Lega, con quest’ultima che sottometterebbe quel che resta del berlusconismo e del post-fascismo, non sarà forse il caso che noi italiani di minoranza cominciassimo a domandarci se davvero è inevitabile affidare le nostre sorti alla sommatoria tra un partito malmesso come il Pd e i partitini di sinistra, decorosi ma minuscoli? Allo stato tra noi minoritari circolano due ipotesi, ...

MotoGP - mercato 2019 : Quale futuro per Jorge Lorenzo? Il maiorchino rischia di rimanere senza squadra… : Era il 18 aprile 2016 e la Ducati annunciava di avere ingaggiato (a suon di milioni sonanti) Jorge Lorenzo per le due stagioni successive. Il “colpo” che doveva far fare il salto definitivo di qualità alla scuderia di Borgo Panigale per portarla, nuovamente, al titolo. Una investitura pesante che metteva in un angolo Andrea Dovizioso, al quale veniva affibbiato il ruolo di seconda guida, e che metteva in mano allo spagnolo lo status ...

Sarri via dal Napoli - ma Quale futuro? Dallo Zenit all'esonero : gli scenari : Una storia d'amore arrivata ormai al capolinea, il futuro di Maurizio Sarri non sarà più sulla panchina del Napoli. Decisione ormai certa, come testimoniato dalla virata decisa del presidente Aurelio ...

MOTOGP DIRETTA LE MANS 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : Quale sarà il futuro di Jorge Lorenzo? : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky e Tv8 gara e warm-up live GP Francia 2018 Le MANS: cronaca e tempi, podio, classifica e vincitore , oggi, .

TV - Rai3 : “RegionEuropa” - Quale futuro per le istituzioni europee? : quale futuro per le istituzioni europee, a cominciare dal bilancio 2021 – 2027? Quali tratti l’Unione deve continuare a mantenere per preservare le sue caratteristiche uniche di continente di pace, senza pena di morte e che mette al primo posto la coesione sociale, il diritto al lavoro, l’accoglienza dei migranti e una politica solidale, rifiutando i particolarismi delle “piccole patrie” e antichi nazionalismi? Se ne parla – a partire dalle ...

Luigi Di Maio - va via un altro futuro ministro : PasQuale Tridico molla il M5s : Non è neanche nato e già il governo Lega-M5s perde i primi pezzi da novanta. A mollare Luigi Di Maio nel pieno delle votazioni sulla piattaforma Rousseau sul contratto di governo è Pasquale Tridico , ...

Sostegno - Quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? : Con l’avvento del nuovo Governo, sono previste soluzioni riguardo il Sostegno ed il sovraffollamento delle classi. Nonostante negli ultimi anni il nostro paese abbia visto un netto calo di nascite, la questione delle ‘classi pollaio’ è purtroppo una realtà. Il tutto si spiega tramite i continui tagli e la riduzione del numero delle classi che […] L'articolo Sostegno, quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? ...

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco Quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Robot - Quale futuro per imprese e lavoratori? : di Adriano Cirillo * Come descritto in un precedente contributo sul tema della Robotica, la tecnologia può avere un forte impatto sul mondo del lavoro. Infatti uno studio del McKinsey Global Institute rivela che il 5% dei lavori scompariranno, perché totalmente Robotizzati. Per esempio, iCub è un giovanissimo Robot italiano, residente a Genova ed è l’umanoide più completo esistente. Al momento è solo un bambino, ma arrivato all’età matura ...

Sky e Mediset Premium - Quale futuro per la tv a pagamento? : L’Autorità per le comunicazioni ha rilevato nell’ultima relazione annuale che nella Tv in chiaro i primi due operatori, Rai e Mediaset, detengono l’83% dei ricavi (e il 68% degli ascolti nell’intera giornata), mentre nel segmento della Tv a pagamento Sky e Mediaset (Premium è la pay di Mediaset) insieme raggiungono il 98% (il 77% Sky e il 21% Premium). Da ciò si evince che il mercato della televisione è molto concentrato: c’è il rischio ...

NBA - l'estate più lunga dei San Antonio Spurs : Quale futuro per Leonard - Popovich e tutti gli altri? : Dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Golden State Warriors, i San Antonio Spurs si ritrovano ora a fare i conti con l'estate più lunga e complicata della loro storia recente. L'elefante nella stanza, ...

NBA - Denver Nuggets e L.A. Clippers : Quale futuro per le eliminate dai playoff? : Se la mancata qualificazione alla post-season comporta la perdita di una potenziale dose di esperienza unica - perché i playoff sono davvero tutt'altro sport rispetto alle partite velocemente ...