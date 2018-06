Qatar offerta choc a Zidane per fare ct

Zidane - offerta super dal Qatar : 200 milioni per allenare la nazionale : ... che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che 'Zidane allenerà la nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni'. Se ...

Offerta choc per Zidane : 200 milioni dal Qatar : ... che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che 'Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni'. Se ...

Il Qatar vuole Zidane : offerta shock da 200 milioni fino ai Mondiali 2022 : Zinedine Zidane avrebbe ricevuto un'offerta irrinunciabile. Una proposta che lo renderebbe il tecnico più pagato al mondo, garantendogli un ingaggio stratosferico che batterebbe ogni record. L'offerta, stando a quanto trapelato, arriva dalla federazione Qatariota, che avrebbe proposto al tecnico francese un ...