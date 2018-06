Pronostico Albania vs Ucraina | Amichevole Internazionale 3-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 2 giugno 2018)di, Domenica 3 Giugno. Per Panucci non ci sono più scuse., domenica 3 giugno. Torna in campo l’di Christian Panucci contro l’, dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, per 0-3 subita dal Kosovo e in marzo dalla Norvegia per 0-1. L’di Panucci è già in vacanza? Panucci non riesce a trovare le giuste geometrie per permettere ai prorpi attaccanti di trovare la via del gol. Nelle ultime tre partite amichevoli sono riusciti a realizzarne tre solamente contro la Turchia, per poi uscire sempre sconfitti con Norvegia e Kosovo. Sopratutto l’ultima sconfitta è stata molto criticata in patria a causa di un atteggiamento troppo rinunciatario mostrato dagli undici in campo. Contro la formazione del ct Bernard Challendes il passivo avrebbe potuto essere ...