Primo trofeo di ciclismo della città Iscritti 180 corridori Juniores

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan all’Olimpico di Roma : in palio il Primo trofeo dell’anno – la diretta : <!-- --> L’attesa: tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ...

Milan - Mr Li è sbarcato a Milano : prima il Verona - poi caccia al suo Primo trofeo : E' scattata l'operazione finale di Coppa Italia. Questa mattina, poco prima delle 8, il presidente del Milan, Li Yonghong, è atterrato all'aeroporto di Malpensa a bordo di un volo decollato da Hong ...

In mostra il Primo trofeo del calcio italiano : Svelato ufficialmente il primo trofeo del calcio italiano recuperato dalla Fondazione Genoa dopo un secolo. E' la Coppa Duca degli Abruzzi, altrimenti detta Coppa d'onore, assegnata alla società ...

Karol Basz pronto per il Primo round del Super Trofeo America : Dopo la vittoria nell’appuntamento inaugurale del Lamborghini Super Trofeo Europa al volante della Huracan Evo dell’Imperiale Racing sulla pista di Monza, nel weekend Karol Basz affronta una nuova sfida, volando oltreoceano con destinazione Lexington, Ohio (USA) per il primo dei sei round del Super Trofeo Nord America. Per il 26enne driver polacco si tratterà di […] L'articolo Karol Basz pronto per il primo round del Super Trofeo America ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : il Breganze a caccia del Primo trofeo internazionale della sua storia - il Barcelos si candida al tris : C’è aria di impresa per una delle compagini storiche dell’Hockey pista in Italia. Il Breganze si appresta a disputare la Final Four della Coppa Cers 2017-2018 con la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con le rivali iberiche e di disporre di mezzi tecnici e morali per guardare con fiducia all’atto conclusivo della competizione, che andrà in scena tra sabato 28 e domenica 29 aprile. I veneti non hanno mai ...

Ciclismo - concluso con successo il Primo trofeo Corigliano-Rossano : Avevamo un obiettivo - dice Pepe - che era quello di ri-proiettare le attenzioni della gente, e soprattutto quelle dei ragazzi, sul Ciclismo; uno sport che per decenni ha rappresentato un'ancora ...