Primi segnali del OnePlus 6 bianco | dettagli sul prezzo dalla Cina

Ferguson è uscito dal coma : Primi segnali di ripresa dopo l'emorragia : Da lì in poi è stato un susseguirsi di messaggi di affetto, da tutto il mondo del calcio, inglese e non solo. Da Jurgen Klopp ad Antonio Conte, da Arsene Wenger a Pep Guardiola. 'Il Manchester United ...

Alzheimer - ecco l’origine della malattia : “Primi segnali in una area profonda del cervello” : Sembra celarsi in una particolare area del cervello la chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo. In quest’area la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitore della felicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield ...