Prende l' ascensore | ma manca la cabina e precipita nel vuoto | tragedia a Roma

Blastingnews

: Roma, donna di 77 anni prende l’ascensore e fa un volo di sei piani - infoitinterno : Roma, donna di 77 anni prende l’ascensore e fa un volo di sei piani - TheRub14 : Il “petrarchesco vaffanculo” di oggi se lo prende quella merda che abita al 7imo piano che mi ha visto salire le sc… - WideReceiverMen : RT @Prando17: Il mondo è fatto a scale chi è furbo prende l'ascensore -

(Di sabato 2 giugno 2018) Alle 15.30 di ieri pomeriggio, in un palazzo di Viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano a, si è consumata una. Una donna è morta in to ad una caduta nel vanodel suo condominio. Gli altri inquilini, sentendo un forte boato, avevano inizialmente pensato che ladell'potesse essereta VIDEO. Inimmaginabile quindi il dolore del figlio e degli altri accorsi sul posto nello scoprire che invece era stata la donna are nel vano. Una misteriosaL', un vecchio impianto con le classiche due porte, una grata in metallo e una porta in legno, non si sarebbe dovuto aprire se non in presenza dellanel piano da cui era stato chiamato. Nonostante i malfunzionamenti dell'impianto denunciati più volte dagli abitanti della palazzina - spesso si fermava un po' più sopra o un po' più sotto rispetto ...