Prende il figlio in braccio e si sente male | morto il prof Piero Bortoluzzi

Anziano apPrende della morte del figlio e muore poche ore dopo : E' accaduto in Abruzzo: Gianluca e Remo Di Persio, figlio e padre, sono morti a poche ore di distanza. L'Anziano aveva appena appena appreso del decesso del figlio, da tempo ricoverato dopo un grave incidente stradale.Continua a leggere

Sorrento - Prende a schiaffi la maestra che ha strattonato suo figlio : Quando il figlio gli ha riferito di essere stato strattonato dalla maestra, non ci ha visto più. E così, all'uscita di scuola, non ha perso l'occasione per 'fare giustizia': prima si è avvicinato all'...

Milano - madre Prende a schiaffi la maestra del figlio : “L’aveva graffiato”. Ma la scuola smentisce : Una resa dei conti personale, a distanza di due settimane, per “quello che hai fatto a mio figlio”. Così una madre milanese di circa 40 anni ha motivato l’aggressione alla maestra di suo figlio, presa a schiaffi e pugni “perché – ha detto la donna a Il Giorno – aveva graffiato il mio bambino durante un’ora di supplenza lo scorso 4 maggio. Avrei voluto parlare con l’insegnante – ha aggiunto – ...

Salerno - il tribunale non le affida il figlio : lo Prende e scappa - ritrovata dopo ore a casa del fratello : Salerno, il tribunale non le affida il figlio: lo prende e scappa, ritrovata dopo ore a casa del fratello Sono in corso le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca che ha prelevato e portato via con sè il figlio di circa un mese dall’ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Continua a leggere

Salerno - il tribunale non le affida il figlio : lei se lo Prende in ospedale e scappa : Sono in corso le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sè il figlio di circa un mese dall'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Il tribunale non aveva ancora deciso di affidarglielo.

Brooklyn Beckham sorPrende David per il suo compleanno e scatta il momento padre e figlio che ti farà sciogliere : Prepara i fazzoletti! The post Brooklyn Beckham sorprende David per il suo compleanno e scatta il momento padre e figlio che ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Roma - aggredisce un medico e lo Prende per il collo : 'Non state curando bene mio figlio' : Non lo stavano seguendo, a suo dire, con attenzione quel figlio di 34 anni affetto da problemi cardiaci e ricoverato per accertamenti all'ospedale Sant'Andrea. E' questo il motivo che ha spinto un ...