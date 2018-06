Precipita aereo sulle Dolomiti in Trentino

AEREO DA TURISMO Precipita SULLE DOLOMITI/ Ultime notizie - morto il pilota : grave l'allieva - soccorsi in corso : AEREO da TURISMO PRECIPITA SULLE DOLOMITI, Ultime notizie, morto il pilota, gravissima l’alunna di 25 anni che era con lui. Una tragedia è avvenuta questa mattina attorno alle ore 11:00(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:54:00 GMT)

Trento - aereo da turismo Precipita sulle Dolomiti : morto il pilota - grave l’allieva : Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nello schianto di un aereo da turismo caduto sabato in Trentino sul Monte Croce, nella catena del Lagorai, sulle Dolomiti. La vittima, un pilota di 48 anni, si trovava a bordo del velivolo con un’allieva di 25 anni. I due, entrambi altoatesini, sono rimasti intrappolati all’interno dell’aereo. L’uomo è stato liberato, ma ormai non c’era già più nulla ...

Aereo turismo Precipita sulle Dolomiti : ANSA, - TRENTO, 2 GIU - Un piccolo Aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L'incidente è avvenuto in zona Monte Croce nella ...

L’Avana - spunta un nuovo impressionante video dello schianto : l’aereo Precipita in verticale : Un nuovo video immortala il momento dello schianto del Boeing dello scorso 18 maggio, caduto poco dopo il decollo dall’aeroporto di L’Avana. 110 persone sono morte sul colpo e 3 persone sono state ricoverate in gravi condizioni. Lunedì è morto un giovane di 23 anni e venerdì ha perso la vita una donna, portando a 112 il numero delle vittime dello schianto della settimana scorsa di un aereo di linea cubano. La morte di Emiley Sanchez ...

Aereo Precipitato a Cuba : ritrovata una delle scatole nere : Una delle scatole nere dell’Aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall’aeroporto dell’Avana e’ stata ritrovata “in buone condizioni”, ha detto oggi il ministro Cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo. In un intervento alla tv pubblica dell’isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell’inchiesta sul disastro Aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza Cubani, “continuano a ...

Aereo Precipita a Cuba : a bordo anche una naturalizzata italiana : Nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato ieri poco dopo il decollo all’Avana con 109 persone a bordo risulta una cittadina Cubana naturalizzata italiana. Lo riferiscono fonti della Farnesina sottolineando che l’Unità di crisi è in contatto con la famiglia in Italia per fornire ogni possibile assistenza. Le verifiche delle autorità Cubane non sono ancora terminate, aggiungono le fonti. L'articolo Aereo precipita a ...

Gli scontri nel centrodestra e l'aereo Precipitato all'Avana. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Gli iscritti a Rousseau approvano il contratto di governo tra Lega e M5s. Oltre il 94 per cento dei 44.796 votanti ha detto Sì, solo 2.522 i contrari. La consultazione, indetta ieri mattina da Luigi Di Maio, si è svolta tra le 10 e le 20 sulla piattaforma online del M5s.