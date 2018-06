Posta & the city a Sondrio | Juliana Moreira è al fashion show

Sondrio - dai piatti alla moda : " Posta & the city" festeggia con i fiori : ... per una giornata aperta a tutti i sondriesi da vivere fra l'Hotel della Posta e piazza Garibaldi, fra musica, momenti culturali e spettacoli da seguire con gli occhi verso il cielo. Quest'anno l'...

U&D - Maria De Filippi contro il tronista Mariano Catanzaro : «Finto e imPostato. Per la gente non sei credibile» : ROMA ? Leggo.it torna a parlare di ?Uomini e donne?. Secondo le indiscrezioni comparse in rete, durante le registrazioni della puntata del trono classico Maria De Filippi, di solito...