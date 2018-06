Polizia stradale - Una notte in pattuglia con gli agenti - VIDEO

quattroruote

: Il vice president @javierzanetti ha partecipato al corso di formazione sulla sicurezza stradale organizzato da… - Inter : Il vice president @javierzanetti ha partecipato al corso di formazione sulla sicurezza stradale organizzato da… - fattoquotidiano : Lodi, polizia stradale blocca gita di alunni: autista autobus era ubriaco - aostasera : Campagna “Alcohol and Drugs”, nel weekend scattano i controlli della polizia stradale -

(Di sabato 2 giugno 2018) Ogni fine settimana si contano ancora tante, troppe vittime della strada. La maggior parte degli incidenti avviene die quasi sempre i protagonisti sono giovani. Le cause sono da ricercare in genere tra alcol e droghe. Il sistema più efficace per contrastare questo fenomeno dagli esiti drammatici sono i controlli. Lada sempre è impegnata in prima linea con le proprie pattuglie. Per capire come agiscono e con che strumenti, abbiamo seguito gliper una, affiancandoli dal tramonto all'alba durante le verifiche con gli etilometri e i drogometri. Scoprendo che chi viene fermato, spesso, è inconsapevole dei rischi che corre. "Non si rendono conto che bevendo o assumendo droghe non mettono a repentaglio solamente la propria vita, ma anche quella degli altri, racconta il commissario capo Francesco Guarasci. "Capita di frequente che i genitori ci ...