Pochettino | ' Se il Real chiama bisogna ascoltare'

Real - il dopo Zizou è un Pochettino rivoluzionario : Luigi GuelpaLa bomba è esplosa, Zidane ha dato le dimissioni e il todopoderoso Real Madrid vive la condizione di chi deve voltare pagina in maniera drastica e soprattutto nominare un allenatore per preparare al meglio la nuova stagione. Con il trascorrere delle ore stanno venendo a galla i motivi che hanno spinto il franco-algerino a mollare la truppa. Si parla di problemi caratteriali con alcuni giocatori, di litigi con qualche pezzo da novanta ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Real - dal dominio all'estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...