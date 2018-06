Perin | Con la Juve non è ancora fatta Balotelli? Lasciamolo in pace

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Juve - ora è davvero fatta per Emre Can. E cambiano le condizioni per Perin : All'inizio della prossima settimana, la Juventus potrebbe regalarsi i primi due acquisti della stagione 2018/2019. Come riferito nella serata di ieri da Sky Sport , sono stati superati gli ultimi dettagli che rimanevano per sbloccare l'affare Emre Can , pronto a vestirsi di bianconero per le prossime 4 stagioni con un contratto da circa 5 milioni di euro ...

Calciomercato - la Juventus accelera per Perin : incontro con l'agente : accelerata chissà forse decisiva, la Juventus prova a stringere per portare Mattia Perin in bianconero nella prossima stagione. Il portiere del Genoa è infatti un obiettivo ormai dichiarato da tempo ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Mercato : Juve - Kovacic a fuoco lento. E oggi incontro in Lega per Perin : Riavvolgiamo il nastro e leggiamo. Ecco cosa disse Max Allegri nel 2015, non esattamente una bocciatura: "Nonostante la giovane età credo che Mateo Kovacic abbia un grande futuro davanti a sé: ha ...

Juventus - altri contatti con il Genoa : Perin entro sette giorni : TORINO - Mentre Gigi Buffon resta vicinissimo al Psg, a 4 giorni dalla sentenza Uefa sulla probabile squalifica legata all'espulsione con dichiarazioni sopra le righe del carrarese nel post Real-Juve, ...

Darmian-Perin per l'ItalJuve : nuovo contatto con il Genoa : TORINO - Dopo l'incontro 'casuale' in un ristorante milanese del giocatore con il ds bianconero Fabio Paratici , ecco l'ammissione dell'ad della Juventus Beppe Marotta che per Matteo Darmian ...

Juventus - avanti per Perin : nuovo vertice con il Genoa : TORINO - Mattia Perin vuole la Juve e la sensazione è che alla fine verrà accontentato. Genoa e Juventus, dopo essersi soltanto sfiorate in Lega, a breve si incontreranno per trovare un compromesso. I ...

Genoa - l’ex Palladino consiglia Perin : “Non andare alla Juve - sono dei robot” : Genoa, L’EX Palladino- Raffale Palladino “la tocca piano” sulle pagine di “Repubblica” edizione genovese. L’ex attaccante del Genoa ha colto l’occasione per consigliare il suo ex compagno di squadra Mattia Perin. “NON andare alla Juve” Palladino ha così sentenziato: “Perin? Rischia di andare a fare il secondo, lui che per natura è uno spirito libero […] L'articolo Genoa, ...

Juventus - un ex manda messaggi a Perin : “non andare in bianconero!” : Mattia Perin potrebbe presto firmare il suo nuovo contratto con la Juventus, c’è ancora chi tenta di dissuaderlo dal lasciare il Genoa già dalla prossima annata Mattia Perin sembra essere ad un passo dall’accordo con la Juventus. Il portiere del Genoa si è detto pronto a giocarsi il posto con Szczesny nella prossima stagione, ma c’è chi sta tentando di dissuadere Perin dall’idea di andare ad accasarsi in quel di Torino. ...

Juve-Genoa - c'è il contatto. Perin : "Pronto a giocarmela con Szczesny" : "Audero lo conosco molto bene - commenta Perinetti -, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. E' un prospetto in cui la Juve e il ...

Perin : 'Probabile vada via dal Genoa. Juve? Nessuna paura di fare il secondo' : Mattia Perin , portiere del Genoa obiettivo della Juve per il post Buffon , ha parlato a Premium Sport del suo futuro: 'E' probabile che io vada via, anche se ancora non si sa dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club.' SULLA JUVE - 'fare il secondo alla Juve? In ogni grande ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Caso Perin - incontro Juve-Genoa : domanda - offerta e contropartite - tutti i dettagli : Mattia Perin si appresta a cambiare casacca in estate, il calciatore del Genoa è promesso sposo della Juventus: ecco le basi della trattativa Mattia Perin potrebbe essere il prossimo portiere della Juventus, una decisione un po’ controversa quella del portiere italiano che andrebbe a sedersi in panchina come secondo di Szczesny. Il polacco è stato promosso dopo l’annuncio di Buffon che ha salutato la Juventus, dunque difficile ...