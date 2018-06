Perin | Buffon riferimento per tutti

Nazionale - Mancini allo scoperto : svela il futuro di Buffon - novità anche su Perin e Balotelli : Al via il nuovo progetto del Nazionale con Mancini in panchina, il neo Ct ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. “Ho parlato al telefono con Buffon, mi ha spiegato le sue intenzioni di continuare a giocare, perciò può essere preso in considerazione in futuro. Buffon non farà la partita di addio perché giocherà ancora. De Rossi non è escluso definitivamente, tutti i ...

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Juventus - Buffon-PSG : offerto biennale da 20 milioni a stagione. Arriva Perin… : Buffon-PSG- Il PSG si prepara ad abbracciare Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport“, la società parigina avrebbe già offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione all’ormai ex portiere bianconero. La sensazione è che Buffon possa prendersi ancora qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma le parti sembrerebbero […] L'articolo Juventus, Buffon-PSG: offerto biennale da 20 milioni a ...

Buffon stoppa Donnarumma. Real su Alisson. E Perin... : Gigi Buffon ha chiesto al Psg di aspettare sino a metà settimana. Lo intriga la proposta del biennale con vista Champions e gli torna comodo quell'ingaggio da 7 milioni netti annui. Così l'idea di una ...

Juventus - inizia il dopo Buffon : i bianconeri pensano a Perin : L'eredità del capitano verrà raccolta da Szczesny, ma in casa Juve si pensa a rinforzare la rosa dei portieri con l'estremo difensore del Genoa. In lizza anche Mirante del Bologna

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Viviano non ha dubbi : 'L'erede di Buffon per me è Perin' : Lo ammette lo stesso Viviano ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport': "Per l'Europa c'è chi è più attrezzato di noi, ma già avere questo obiettivo è importante. La Sampdoria ha dimostrato che anche ...

Italia - Viviano : 'L'erede di Buffon? Perin è quello che ha dimostrato di più' : Emanuele Viviano , portiere della Sampdoria , parla a la Gazzetta dello Sport dopo il ko contro la Juventus : 'Mi aspettavo una reazione simile dei bianconeri, non avevo dubbi, sono famelici. Ora sta a noi imparare la lezione. Dobbiamo imparare dal loro atteggiamento, ...