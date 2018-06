Perde il controllo dell' auto ed esce di strada cappottandosi | morti due uomini

Lecce - Perde il controllo dello scooter e si schianta : Andrea muore a 32 anni : Andrea Lopez Y Royo stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un muretto di cinta. Il giovane, appartenente a una famiglia di origini nobili molto conosciuta in paese, è morto sul colpo.Continua a leggere

Perde il controllo della moto mentre torna a casa : morto 31enne : Tragico sabato sera in Salento. Un ragazzo di 31 anni, Andrea Lopez, è morto in un grave incidente stradale avvenuto dopo le 20.30 sulla strada che da...

Padova - Perde il controllo della moto e finisce fuori strada : Roberto muore sul colpo : Il tragico incidente nel pomeriggio di domenica sulle strade Padovane. La vittima è Roberto Miraggio, 53enne nativo di San Severo, nel foggiano, ma residente a Mestrino. L’uomo, appassionato motociclista, era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.Continua a leggere

Bologna - Perde il controllo dell’auto e muore a 22 anni. Vettura distrutta - le foto choc : Il giovane stava tornando a casa ma ha finito la sua corsa contro uno degli alberi ai lati della strada. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Altri incidenti si sono verificati nel fine settimane sempre nel Bolognese.Continua a leggere

“Fermiii!”. È rissa al Grande Fratello : Filippo Contri Perde il controllo ed è panico. Caos totale nella Casa : tra gli inquilini volano insulti e si alzano le mani. Il video choc : Le polemiche sull’eccesso di trash, il ritiro degli sponsor, le critiche della critica vengono presto archiviate dal telecomando che decreta ancora un successo per il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality ha infatti registrato ascolti record (il 24,9% di share) e anche la diretta su Mediaset Premium continua ad andare alla Grande. Il trash piace, si sa, e accostato a personaggi come ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso Perde il controllo e minaccia Alberto Mezzetti : Ancora lui, Luigi Mario Favoloso. Uno dei concorrenti più controversi del Grande Fratello 15 continua a far discutere: provoca dentro la Casa, fa indignare sui social, ma alla fine il pubblico televotante lo salva. Contraddizioni a parte, l’ex candidato di Casa Pound (e pure ex fidanzato di Nina Moric) allunga la già lunga lista di provocazioni con un nuovo attacco nei confronti di Alberto Mezzetti, meglio identificato come “il Tarzan di ...

Mester - Fed - : Usa rischiano di Perdere il controllo su debito : Stando a quanto dichiarato dalla Mester, sarà necessario prendere dei provvedimenti adesso che l'economia è vista in crescita, senza aspettare il momento in cui le cose potrebbero essere peggiorate, ...

Foggia - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Orsitto, 19 anni, è la vittima di un incidente stradale verificatosi sabato notte a Foggia: il giovane, da solo alla guida della sua Ford Mondeo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muretto di una casa privata. Ancora ignote le cause, ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di malore o colpo di sonno.Continua a leggere

Brianza lecchese - Perde il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

Dolore al fianco destro : quel male che terrorizza. Può trattarsi di una cosa banale o - al contrario - di una malattia serissima. Ecco le possibili cause di un problema molto comune. Non Perdere il controllo… : Ti capita spesso di avere un Dolore al fianco destro? È normale che ormai la cosa ti preoccupi. Anche perché il Dolore al fianco destro può indicare i problemi più vari: all’appendice, alle ossa, al pancreas, ai reni, tanto per dirne alcune. cosa fare? Rivolgersi al medico che saprà darvi il giusto consiglio. Ora, però, cerchiamo di andare a fondo e capire qualcosa in più. Il Dolore al fianco destro è uno dei disturbi più trattati al pronto ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta - muore 21enne : ZERO BRANCO , TREVISO, Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente lungo la provinciale 65 tra Mogliano e Zero Branco , Treviso, , dopo aver perso il controllo ...

Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto : La Spezia - Incidente stradale questa mattina in viale Fieschi nel quale un 61enne ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma contusivo alla spalla destra. L'uomo stava viaggiando con il suo ...

Sardegna - Perde il controllo dell’Ape e si ribalta : muore 53enne Video : I Carabinieri non hanno ancora certezze [Video] sulla dinamica dell’incidente mortale accaduto la scorsa notte, in via Leopardi, a Gonnosfanadiga, paese in provincia del Medio Campidano. L’unica verita' – almeno per ora – è che Antonio Demontis, allevatore 53enne di Gonnosfanadiga, alla guida della sua “Ape Piaggio” è morto, dopo essere stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118, all’ospedale di San Gavino. Il cuore dell’uomo ...

